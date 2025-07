Spende für die Amelandlager

Die St.-Josef-Bruderschaft Kevelaer, die sich aus Handwerkern, Selbstständigen und Freiberuflern zusammensetzt, spendet jedes Jahr etwas für den guten Zweck. Die Spendensumme kommt dabei von den Beiträgen der etwa 100 Mitglieder der Bruderschaft. In der Regel beläuft sich die Spendensumme jedes Jahr auf 500 Euro, wie Kassierer Georg Smets erklärt. Doch in diesem Jahr wurde die Spendensumme einmalig verdoppelt. Denn die diesjährige Spende geht an die beiden Amelandlager. Und damit die Mädchen und die Jungs beide gleich viel davon haben, gehen insgesamt 1.000 Euro an die beiden Lager. „Wir wollen, dass das Geld in Kevelaer bleibt, und wenn es dann noch für die Jugend ist, umso besser“, so Smets.

Auf dem Foto: Bei der Übergabe: Lousia Manten (Ameland Mädchen), Georg Smets (Kassierer Bruderschaft), Sonja Lütke Glanemann (Ameland Mädchen), Heinz Ripkens (Präsident Bruderschaft), Matthias Quick und Dominik Smets (beide Ameland Jungen) (v. l.).