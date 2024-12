Spende für das Weihnachtswunder

Am Samstag hat das Team der Bücherei Twisteden persönlich die im Rahmen des Jubiläums 10 Jahre „Onleihe libell-e“ gesammelten Spenden zum WDR 2-Weihnachtswunder gebracht.

Gemeinsam mit dem Orgateam für den Twistedener Sternenmarkt, den Twistedener Landfrauen, ist das Team nach Paderborn gereist.

Die Bücherei Twisteden konnte 1.000 Euro durch den Verkauf von Gutscheinen für die Jahresausleihe inklusive Onleihe, dem Koch- und Backbuch der Bücherei und weitere Spenden von Eltern und Großeltern für die ausgegebene Lesestart-Tasche der Stiftung Lesen sammeln.

In einem Umschlag mit dem Bücherei-Logo landete das Geld dann in der großen Spendenbox am Glashaus der WDR 2-Aktion.

Das Team der Bücherei bedankt sich herzlich bei allen Spendern.