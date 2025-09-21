Der Tennisverein freut sich über neuen Tennisschuhabstreifer

Spende für BW Kevelaer

21. September 2025/
Felix Polders, Marleen Blumenkemper, Michael Rütten (Volksbank an der Niers), Anja Rademacher, Kerstin Schick (1. Vorsitzende BW Kevelaer), Carsten Teichert, Inga Holzkamp und Trainer Michael Eistert (v.l.) Foto: BW Kevelaer

Der Tennisverein BW Kevelaer konnte sich über eine Spende der Volksbank an der Niers freuen. Durch sie erhielt der Verein einen neuen Tennisschuhabstreifer.