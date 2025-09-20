Spende an Seid Einig

Auch in diesem Jahr öffneten wieder Kevelaerer Unternehmen ihre Türen für die Veranstaltung „Blick hinter die Kulissen“ – und das mit großem Erfolg!

Bei Haus Freudenberg GmbH, Irrland GmbH & Co. KG, Romanus Seifert & Sohn GmbH & Co. KG, EUROFLEURS Elbers GmbH & Co. KG und Butzon & Bercker GmbH konnten interessierte Besuchende die Kevelaerer Unternehmensvielfalt hautnah erleben und mehr über ihren Arbeitsalltag erfahren.

Für nur 3 Euro (2 Euro für Kinder) gab es Einblicke hinter die Kulissen – und gleichzeitig die Möglichkeit, Gutes zu tun.

Die Einnahmen in Höhe von insgesamt 648 Euro wurden nun feierlich von Bürgermeister Dr. Dominik Pichler und dem neuen Citymanager Reiner Op de Hipt an die Kevelaerer Bürgerstiftung „Seid Einig“ übergeben

. „Wir danken unseren Kevelaerer Unternehmen für das Engagement, ihre Türen zu öffnen und dabei nicht nur ihre Betriebe, sondern auch unsere Gemeinschaft zu stärken“, sagte Bürgermeister Dr. Dominik Pichler. „Mit der Spende an die Bürgerstiftung ‚Seid Einig‘ wird dieses Engagement noch wertvoller, denn die Unterstützung kommt genau dort an, wo sie gebraucht wird.“

Die Stiftung wird die Spende gezielt für die Förderung hilfsbedürftiger Kinder und Jugendlicher in Kevelaer einsetzen.