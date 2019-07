Spende an den SKF Laden

Anfang des Jahres ist der Kindersecondhandladen KuK des SkF von einer Straßenseite zur anderen in ein neues Ladenlokal an der Amsterdamer Straße 25 umgezogen. Jetzt überreichten Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Kevelaer in Begleitung ihrer Lehrerin Saskia Reinkens einen wahren Schatz: selbst gesammelte Baby- und Kinderkleidung an Sandra Nöllen.

Sie nahm stellvertretend für das ehrenamtliche Team die Kleidungsstücke voll Freude entgegen. Es sind Spenden wie diese und der ehrenamtliche Einsatz von mehr als 20 Kevelaerer Frauen, die diesen Laden möglich machen.

Aktuell fehlen Kinderwagen und Bettchen, deshalb bittet das Team des KuK die Bevölkerung, insbesondere gut erhaltene Kinderwagen, Bettchen und Kinderhochstühle zu spenden. Die Spender werden gebeten, die Sachspenden während der Öffnungszeiten: Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr vorbeizubringen, Telefon: 02832/97 84 50-0 während der Öffnungszeiten, sonst 02821-7513-10.

Den Kindersecondhandladen KuK des Sozialdienstes katholischer Frauen e.V. im Kreis Kleve (SkF) gibt es seit 15 Jahren. Hier wird auf rund 130 Quadratmetern ein reichhaltiges Angebot rund um das Kind zu niedrigen Preisen angeboten – von Umstandskleidung und Babyausstattung über Kinderkleidung bis hin zu Spielsachen, Kinderwagen und Kinderbetten.

Das Konzept, gespendete und gut erhaltene Kleidung und Kinderzubehör nicht zu verschenken, sondern zu niedrigen Preisen anzubieten, hat sich bewährt. So können die Kund*innen und ihre Kinder auswählen und nur die Dinge kaufen, die sie auch wirklich haben möchten.