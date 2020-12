SPD und KBV stellen Anträge zur Zusammenkuft des Rates

SPD fordert Übertragung im Internet. KBV fordert Verschiebung und will an der Sitzung am Donnerstag nicht teilnehmen.

Die SPD-Fraktion im Stadtrat hat jetzt einen Antrag gestellt, die kommenden Ratssitzungen live ins Internet zu übertragen – zu streamen. „Wir möchten damit interessierten Bürgern den Zugang zur politischen Arbeit auf kommunaler Ebene erleichtern. Für viele Mitbürger*Innen ist ein Besuch der Ratssitzungen aus beruflichen, gesundheitlichen oder terminlichen Gründen nicht oder nur unter erhöhtem Aufwand möglich. Insbesondere Menschen mit Handicap und mobilitätseingeschränkten Mitbürger*Innen eröffnet das Internet die Möglichkeit, an den demokratischen Entscheidungsprozessen teilzunehmen. Mehr Transparenz wird erzeugt. Die Sitzungen im Ratssaal sind (bis auf einen kurzen nichtöffentlichen Teil) auch bisher schon frei zugänglich – die Hemmschwelle für einen Besuch ist aber hoch, vielmehr als sonst schon jetzt in der Corona-Zeit. Die SPD-Fraktion schlägt vor, mindestens bis zur Eindämmung der Corona-Pandemie eine Live-Übertragung durchzuführen. Eine Übertragung darüber hinaus ist wünschenswert. Die Arbeit im Stadtrat findet statt von Bürgern für Bürger und es wäre erfreulich, wenn viele daran teilhaben würden. Die SPD-Fraktion trifft sich einmal wöchentlich. Seit Beginn des ersten Lockdowns haben wir diese Sitzungen zum Infektionsschutz ins Internet verlegt. Auf diese Art haben wir auch am Kommunalwahlprogramm gearbeitet. Nach gewissen Anlaufschwierigkeiten läuft das inzwischen reibungslos und bei der wöchentlichen Besprechung sind regelmäßig ca. 15 sachkundige Bürger und Ratsmitglieder dabei. Nähere Details sind über unsere Homepage www.spd-kevelaer.de zu erfahren“, schreibt der Kevelaerer SPD-Chef Ulli Hütgens.

Einen Schritt weiter geht die KBV: Die KBV-Fraktion beantragt die Verlegung der Ratssitzung auf einen Termin nach Beendigung des „lock down“, voraussichtlich in der zweiten Januarhälfte 2021. „Wir sollten dem Beispiel des Kreises und einiger Gemeinden, z. B. Kleve und Goch, folgen. Auch wenn es für die Politik Ausnahmen von den allgemeinen Coronaregelungen gibt und die Anzahl der Teilnehmer reduziert wird, gibt dies in der Öffentlichkeit ein falsches Signal. Wir können nicht von den Bürgern erwarten, dass sie die Regeln befolgen oder sogar freiwillig darüber hinaus Einschränkungen vornehmen, wenn wir weiterhin tagen. Terminlich notwendige Entscheidungen können auch über eine Dringlichkeitsentscheidung, die auch von allen Fraktionsvorsitzenden unterzeichnet werden kann, getroffen werden“, schreibt der Fraktionsvorsitzende Günther Krüger. „Informationshalber“, teilt er in seinem Schreiben an den Bürgermeister und die anderen Fraktionsvorsitzenden „darüber hinaus mit, dass die KBV-Fraktion an der Ratssitzung aus den oben genannten Gründen nicht teilnehmen wird, falls die Ratssitzung doch durchgeführt wird.“

Der Rat soll nach bisheriger Planung am kommenden Donnerstag, 17. Dezember, im Konzert- und Bühnenhaus zusammenkommen.