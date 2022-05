Kreis Klever Sozialdemokrat*innen feierten den Abschied von Barbara Hendricks von der politischen Bühne SPD sagte „ Tschüss, Barbara! “

Barbara Hendricks trug sich im Beisein von Bürgermeister Dominik Pichler in das Goldene Buch der Stadt Kevelaer ein. Foto: Wallfahrtsstadt Kevelaer

Wie tief sich Barbara Hendricks in die Herzen ihrer Freund*innen, Gefährt*innen, Mitarbeitenden und politischen Wegbegleiter*innen verwurzelt hat, machten diese zum Abschied im Kevelaerer Konzert- und Bühnenhaus noch einmal deutlich. Denn nach „27 erfolgreichen Jahren“ sagte der SPD-Unterbezirk seiner langjährigen Chefin nicht nur „Adieu“, sondern meinte auch „Wir freuen uns auf den nächsten Abend mit dir!“

„Tschüss, Barbara“ hatten Thorsten Rupp und Norbert Killewald, die Nachfolger von Barbara Hendricks im UB-Vorsitz, und Lena Kamps-Engelen den Abend überschrieben, doch was diese Stunden vor allem boten, war ein emotionaler Rückblick auf eine gemeinsame Zeit, in der die frühere Bundesministerin mehr als eine politische Weggefährtin und Chefin gewesen sein dürfte. Das zeigten die Talkrunden, Fotostrecken und Video-Einspieler auf der Leinwand und vor allem zahlreiche Anekdötchen, die die Gäst*innen und Freund*innen gerne zum Besten gaben.

Kevelaers Bürgermeister Dr. Dominik Pichler erinnerte in seiner Einleitung in den Abend an die gute Zusammenarbeit mit der damaligen Bundesbauministerin, unter deren Ägide unter anderem der Bau des Kevelaerer Mehrzweckschwimmbeckens völlig „unprätentiös“ und „ohne großes Aufheben“ erfolgreich vorangetrieben werden konnte. Dass sich Barbara Hendricks zuvor bereits zum zweiten Mal ins Goldene Buch der Stadt…