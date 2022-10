SPD Kevelaer wählte und ehrte

Mitte Oktober fand die diesjährige Mitgliederversammlung der SPD Kevelaer in der Gaststätte Gelder Dyck statt. Zu Gast war auch Stefan Welberts aus Kleve, Kandidat für die anstehende Landratswahl am 27. November 2022. Der gemeinsame Kandidat der SPD und B‘90/Die Grünen stellte sein Programm sowie die neuen Wahlplakate vor und beantwortete Fragen zur aktuellen Lage. Gemeinsam mit Welberts nahmen die beiden Vorsitzenden Nicole Kraft- Englich und Moritz Walter die Jubilarehrung für langjährige Parteimitglieder vor. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurde Peter Brünken geehrt und für ganze 50 Jahre in der SPD gab es Ehrenurkunden für Jürgen Dembek, Wolfgang Hohage, Rainer Bach sowie Monika Esters.

Eine Gratulation und einen Blumenstrauß gab es des Weiteren für Karin Heyer anlässlich ihrer Wahl zur Beisitzerin in den Unterbezirksvorstand der SPD. Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Norbert Baumann, berichtete über die Fraktionsarbeit und beantwortete im Anschluss, gemeinsam mit Bürgermeister Dr. Dominik Pichler, die Fragen der Mitglieder. Zusätzlich fand noch die Wahl zum stellv. Kassierer im Vorstand des Ortsvereins statt, gewählt wurde Michael Vonscheidt.