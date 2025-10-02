SPD Kevelaer mit neuer Spitze

Auf ihrer konstituierenden Sitzung hat die Fraktion der SPD im Kevelaerer Stadtrat eine Doppelspitze gewählt. Karin Heyer und Jörg Vopersal sollen in der am 1. November beginnenden Ratsperiode die Fraktion gleichberechtigt führen.

Mit Jörg Vopersal setzt die Fraktion einen erfahrenen Kommunalpolitiker in die Verantwortung. Er sammelte seit 1989 im Stadtrat sowie im Kreistag durchgehend kommunalpolitische Erfahrung und ist in verschiedensten Aufgaben der Politik vor Ort seither engagiert.

„Ich möchte mit meiner Erfahrung die sozialdemokratische Politik in Kevelaer geordnet weiterentwickeln und lenken“, so der ehemalige Leiter der ambulanten sozialen Dienste beim Landgericht Duisburg.

Mit ihm wird Karin Heyer, die den Wahlkampf der SPD in Kevelaer maßgeblich geprägt hat, am Ruder stehen.

Die Altenpflegerin aus einer ambulanten Pflege in Kevelaer: „Ich engagiere mich sowohl in meinem Beruf als auch in meinem politischen Ehrenamt mit Freude für ein soziales Miteinander, dem Markenzeichen der Sozialdemokratie.“

Beide betonen: „Wir bieten den demokratischen Kräften im Rat an, unsere Heimatstadt mit verlässlichen Mehrheiten zu führen. Für Gespräche stehen wir ab sofort bereit.“

Die eigentliche Arbeit der Fraktion beginnt erst am 1. November, wenn die Wahlperiode des alten Rates vorbei ist.