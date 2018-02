Ein unbebauter Peter-Plümpe-Platz und eine zweite Amtszeit für Dominik Pichler: Im Gespräch mit dem Kevelaerer Blatt äußert der SPD-Fraktionsvorsitzende Horst Blumenkemper klare Vorstellungen für die Zukunft Kevelaers.KB: Herr Blumenkemper, sind Sie Karnevalist?

Horst Blumenkemper: Ich war neun Jahre lang als Polizist in Köln. Da war der Karneval ein wichtiger Aufgabenbereich. Persönlich mag ich besonders den politischen Karneval.

Für Ihre Kevelaerer Amtskollegen gab es an Karneval zum Glück wenig zu tun. Überhaupt erwecken die Mitteilungen der Kreispolizei den Eindruck, dass Kevelaer eine besonders friedliche Kommune ist.

Ich bekomme auch über den Unterbezirksverteiler die Mitteilungen über Vorfälle. Darin ist Kevelaer oft gar nicht vertreten. Vielleicht liegt das ja daran, dass Kevelaer einfach gut aufgestellt ist. [grinst] Aber Kevelaer ist auch ein besonderer Ort, das sage ich nicht nur als Kevelaerer.

Gilt das trotz Filialisten und Leerständen auch noch für die Innenstadt?

Bei allem, was wir verändern und verbessern wollen, hat die Innenstadt noch eine hohe Attraktivität, die man anderenorts suchen muss. Wir müssen eher aufpassen, dass man die Kritik nicht überzieht. Jetzt müssen wir das IHK [Integriertes städtebauliches Handlungskonzept, Anm. d. Red.] vernünftig umsetzen. Hoffentlich beteiligen sich daran viele Bürger – da gibt es keine Denkverbote!

In der Innenstadt bereitet Ihnen nichts Sorge?

Sorge bereitet mir die Hotelsituation a…

