Sparschweine mussten dran glauben

In der Zeit zwischen Montag (16. September), 21.30 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Pfarrgemeindehaus am Pastoratsweg ein. Im Pfarrgemeindehaus ist die Pfarrbücherei sowie das Pfarrbüro untergebracht. Die Täter hebelten gewaltsam ein Fenster der Pfarrbücherei sowie mehrere verschlossene Türen im Pfarrbüro auf.

In allen Räumen wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Im Pfarrbüro zerstörten sie zwei Sparschweine und stahlen das Bargeld. Eine Geldkassette wurde ebenfalls geöffnet und das Bargeld herausgenommen.

Hinweise zu Verdächtigen bitte an die Kripo Goch unter Telefon: 02823/1080.