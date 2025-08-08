Sparkassenstiftung unterstützt zahlreiche Projekte

Die Stiftung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze hat zahlreiche gemeinnützige Organisationen aus Goch, Kevelaer und Weeze mit Spenden bedacht. Zur symbolischen Übergabe trafen sich Vertreterinnen und Vertreter der geförderten Vereine im Vereinsheim der DLRG Ortsgruppe Kevelaer.

Die Bandbreite der geförderten Projekte reicht von der Anschaffung neuer Musikinstrumente, Spielgeräte oder Veranstaltungstechnik bis hin zur Unterstützung sozialer Initiativen und Bildungsangeboten.

Hubert van Meegen, Thomas Müller und Georg Ries betonten stellvertretend für die Mitglieder des Stiftungskuratoriums gemeinsam mit der Vorsitzenden des Stiftungsvorstands, Ulla Ries, wie breit das gesellschaftliche Engagement der Sparkasse Rhein-Maas aufgestellt ist.

Neben ihrem eigenen Einsatz für die Region unterstützt die Sparkasse Rhein-Maas auch über Mittel aus dem PS-Sparen – deren Erträge zu 100 Prozent in gemeinnützige Projekte vor Ort fließen – sowie über ihre sieben Stiftungen vielfältige Vorhaben in ihrem Geschäftsgebiet. „Mit diesen Zuwendungen wird nicht nur die Arbeit der Vereine gestärkt, sondern auch das Engagement der vielen Ehrenamtlichen ausdrücklich gewürdigt“, so Ries.

Im Anschluss an die Übergabe tauschten sich die Gäste über ihre Vereinsarbeit und die unterstützten Projekte aus.

Durch die Stiftung geförderte Organisationen

Verkehrs- und Heimatverein Kessel (Bühne für Pfarr-/Dorffest und Erweiterung Outdoor Übungsstation am Bootsanleger), Spielmannszug Hassum (Jubiläum und Anschaffung Musikinstrumente), Schießsportgemeinschaft Kevelaer (Sportausrüstung Schüler/Jugend), Tafel Kevelaer (Anschaffung Elektro-Kühlfahrzeug), Förderverein Kindergarten St. Antonius Kevelaer (Aufwertung Außengelände), DLRG Ortsgruppe Kevelaer (Trockentauchanzug), DRK Weeze (Smartboard und Werkzeugwagen), Weezer Voices (Konzert).