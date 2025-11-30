Sparkassen-Wandkalender ist ab sofort erhältlich

Es ist wieder soweit: Die Sparkasse Rhein-Maas präsentiert ihrer Kundschaft rechtzeitig vor dem Jahresende den heimischen Wandkalender für das Jahr 2026.

Mit insgesamt 290 Einreichungen von 67 Hobby- und Profifotografen hatte die Jury wieder eine große Auswahl an vielfältigen Motiven aus dem Geschäftsgebiet.

Insgesamt 13 Fotos mit Titelblatt und 12 Monatsblättern zieren den neuen Kalender.

Schönheit, Leidenschaft und Engagement

„Es war eine große Herausforderung, aus den tollen Einsendungen die finalen 13 Motive auszuwählen“, sagt Vorstand Wilfried Röth bei der Vorstellung des Jahreskalenders. „Der Kalender spiegelt nicht nur die Schönheit unserer Region wider, sondern auch die Leidenschaft und das Engagement der Fotografinnen und Fotografen, die ihre Perspektiven und Blickwinkel auf unsere Heimat zeigen.“

Für jedes im Kalender abgedruckte Foto erhalten die jeweiligen Fotografinnen und Fotografen eine Prämie von der Sparkasse. Neben der feierlichen Präsentation des Kalenders hat Vorstandsmitglied Andreas Meder Gutscheine aus örtlichen Buchhandlungen überreicht, die unter allen einreichenden Fotografierenden ausgelost wurden.

Mit der Vorstellung des neuen Kalenders startet gleichzeitig eine digitale Wanderausstellung mit weiteren Motiven aus allen Einreichungen, um die Vielfalt der Fotos auch der Öffentlichkeit zu zeigen. Beginnend mit der Präsentation in der Hauptstelle, wandert die Ausstellung im circa zweiwöchigen Rhythmus weiter zu den Sparkassen-Geschäftsstellen im gesamten Geschäftsgebiet: Kevelaer, Weeze, Straelen, Goch, Kalkar, Uedem,. Emmerich, Rees, Kranenburg, Kellen, Bedburg-Hau und Materborn. Genauere Zeiten erfahren Interessierte in Ihrer Geschäftsstelle.

Der von der Druckerei Linsen aus Kleve frisch gedruckte Sparkassen-Wandkalender 2026 erscheint mit einer Gesamtauflage von 8.000 Exemplaren und ist ab sofort in allen Geschäftsstellen der Sparkasse Rhein-Maas kostenlos erhältlich.