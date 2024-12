Sparkasse sponsert Engel auf dem Krippenmarkt

In diesem Jahr gibt es auf dem Kevelaerer Krippenmarkt ein ganz neues, leuchtendes Highlight: einen 3D-Engel als Fotomotiv für die Besucher. 2.868 LED-Lichter in Form eines Engels wurden dazu verbaut. Mit einer Höhe von rund 2,5 Metern wird der Engel zum echten Hingucker auf dem „Kevelaerer Krippenmarkt“. „Wir sind sehr dankbar, dass die Sparkasse Rhein-Maas uns bei unserer Idee eines lebensgroßen Fotomotives unterstützt hat. Dieser Engel wird viele Jahre lang Teil des Marktes bleiben“, freut sich Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing. Der große, beleuchtete Engel ist auf einem Podest am Luxemburger Platz aufgebaut.