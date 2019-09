Sparkasse sponsert Defibrillator fürs Kevelaerer Museum

Ein wenig sieht es ja aus wie ein Objekt moderner Kunst, was da neuerdings an einer Wand des niederrheinischen Museums in Kevelaer hängt. Doch das knallgelbe Werk, das den Titel „Lifeline AUTO“ trägt, ist ein Defibrillator, der im Ernstfall Leben retten kann. Auch Laien können mit diesem Gerät ganz schnell und unkompliziert wichtige Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen sachgemäß durchführen.

Das Gerät misst beispielsweise, ob eine Schockabgabe nötig ist, und gibt über einen Lautstprecher genaue Anweisungen an den Helfer. Eine Spende der Sparkasse Goch-Kevelaer-Weeze machte die Anschaffung möglich, über die sich Museumsleiterin Veronika Hebben, der Sparkassen-Vorstandsvorsitzende Thomas Müller und Landrat Wolfgang Spreen bei der Übergabe sehr freuten.