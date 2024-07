Sparkasse Rhein-Maas hält Rück- und Ausblick

In einem schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld kann der Sparkassenvorstand auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurückblicken. Weil´s dabei um mehr als Zahlen geht, geht der Vorstandsvorsitzende Wilfried Röth auch auf den weiter vorangetriebenen Wandel in der Sparkasse ein:

„Die Fusion haben wir erfolgreich umgesetzt und die Mitarbeitenden wachsen zusammen und gestalten gemeinsam den Wandel mit. Im Laufe der Zeit haben sich nicht nur die Kundenbedürfnisse gewandelt, auch Technik, Prozesse und aufsichtsrechtliche Vorgaben sind einem ständigen Wandel und einer Weiterentwicklung unterworfen – das fordert Kunden und Mitarbeitende. Schlagworte wie Digitalisierung, Wandel der Unternehmenskultur, Work-Life-Balance, demographischer Wandel, Fachkräftemangel, agiles Arbeiten oder mobiles Arbeiten gehen auch an der Sparkasse nicht vorbei. Wenn wir auf 199 Jahre Unternehmensgeschichte schauen, stellen wir fest: die Sparkasse hat sich zu einem erfolgreichen Unternehmen entwickelt, weil sie immer die Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt gestellt und sich auch unternehmensintern weiterentwickelt hat. Auch die Anforderungen an und von Mitarbeitenden haben diese Entwicklungen befördert. So ist ein ausbildungsbegleitendes Studium heute keine Seltenheit und wird von der Sparkasse genauso gefördert wie über ein Cross Mentoring Programm weiblichen Nachwuchskräften Entwicklungschancen aufgezeigt und Türen geöffnet werden.“

Bewährtes erhalten und zeitgemäß weiterentwickeln – so könnte man die Haltung bei der Sparkasse beschreiben. Ein lockerer Dresscode – dokumentiert durch den Wegfall der Krawattenpflicht – und schon seit 2019 praktiziert, wurde jetzt durch die Einführung der „DUZ-Kultur“ erweitert. Vom Chef bis zum Azubi ist man per Du, wenn gewünscht.

„Abbau von Hierarchien, moderne Formen der Projektarbeit und des mobilen Arbeitens machen die Sparkasse zu einem modernen und damit auch attraktiven Arbeitgeber. Dazu gehört auch ein Projekt Arbeitgeberattraktivität, bei dem wir unser Haus aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten, um die Zufriedenheit auf Arbeitgeber- und auf Arbeitnehmerseite weiter zu steigern. Wir schaffen so – auch im Hinblick auf den demographischen Wandel – ein attraktives Arbeitsumfeld und neue Perspektiven und Aufstiegsmöglichkeiten in einer Bank, die eben mehr ist als nur ein Finanzdienstleister. Die Verwurzelung mit den Menschen in unserer Heimat, die Förderung des Gemeinwohls zeichnet uns aus“, so Vorstandsvorsitzender Wilfried Röth.

Die Sparkasse begleitet ihre Kunden im Themenfeld Nachhaltigkeit – aus Überzeugung und weil es ihr eine Herzensangelegenheit ist, denn die damit verbundenen Ziele sind sowohl für die Kundschaft, aber auch für die Gesellschaft unverzichtbar. Dazu gehören auch Beratungsangebote und Förderprogramme. Die Sparkasse selbst hat sich im Rahmen einer Selbstverpflichtung Ziele hinsichtlich Klimaneutralität gesetzt und wird dazu auch in erheblichem Umfang in die eigenen Immobilien investieren. Die Teilnahme am Projekt Ökoprofit des Kreises Kleve und interne Arbeitsgruppen, die viele Ideen sammeln und umsetzen, sind weitere Bausteine auf diesem Weg.

Auch die Kundinnen und Kunden profitieren von den umfassenderen Angeboten einer größeren Sparkasse. Einerseits sind größere Kreditengagements möglich und insbesondere im Firmenkundenbereich kann die Kundschaft von einem erweiterten Beratungsangebot z. B. bei Elektronischen Zahlungsdiensten und im Auslandsgeschäft profitieren – und ganz neu sind Beratungsangebote rund um energetische Fragen durch ein Gemeinschaftsunternehmen der rheinischen Sparkassen.

Ebenso neu ist ein Gemeinschaftsunternehmen, das mit Eigenkapitaleinsatz Unternehmensgründungen – zum Beispiel aus der Hochschule Rhein-Waal heraus – ermöglichen will.

Das Jahr in Zahlen

Vorstandsmitglied Thomas Müller konnte auch mit Zahlen die positive Entwicklung der Sparkasse Rhein-Maas untermauern:

Die Bilanzsumme der Sparkasse liegt bei 3,2 Mrd. Euro.

Die Sparkasse führt rund 115.000 Girokonten, davon über 92.000 Konten im Online Banking.

In 2023 wurden Bausparverträge im Volumen von 120 Mio. Euro neu abgeschlossen.

107 Immobilien im Wert von 42 Mio. Euro wechselten den Eigentümer.

12 Mio. Kartenzahlungen (2020: 7,9 Mio.) mit Sparkassencard oder Kreditkarte (Umsatz 470 Mio. Euro).

2 Mio. Auszahlungen bei der Sparkasse Rhein-Maas mit einer Gesamtsumme von 505,3 Mio. Euro, dazu noch über 258.000 Einzahlungen mit einer Gesamtsumme von 306,1 Mio. Euro.

Das Kreditvolumen ist um 93 Mio. Euro auf mehr als 2,4 Mrd. Euro gestiegen.

Die Kreditbewilligungen (als Indikator für die Investitionsbereitschaft) sind in 2023 auf 339 Mio. Euro zurückgegangen (Vorjahr: 521 Mio. Euro).

Der Einlagenbestand reduzierte sich um 100 Mio. Euro auf 2,5 Mrd. Euro, aber dieser leichte Rückgang wurde durch ein starkes Wertpapiergeschäft überkompensiert – hier wuchs das betreute Kundenvolumen um 134 Mio. Euro auf insgesamt 923 Mio. Euro.

Nach einer Eigenkapitalzuführung von 11 Mio. Euro weist die Sparkasse einen Bilanzgewinn von 3,16 Mio. Euro aus.

Folgende Bürgerdividende zahlte die Sparkasse 2023:

Einkommensteuer: 4,1 Mio. €

Körperschafts- und Gewerbesteuer: 6,8 Mio. €

Spenden, Sponsoring; Stiftungsausschüttungen: ca. 620.000 €

Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn dem Eigenkapital zuzuführen.