Sparkasse Goch-Kevelaer-Weeze begrüßt neue Azubis

Am 2. August fiel der Startschuss für vier junge Berufseinsteiger*innen: Sarah Kocak, Benjamin Marx, Alissa Steffens und Michelle Welling haben ihre Ausbildung als Bankkaufleute in der Sparkasse Goch-Kevelaer-Weeze begonnen.

Los ging es in Mönchengladbach und Goch mit einer siebentägigen Einführung in die neue Welt. In dieser Zeit erhielten die Azubis das Rüstzeug, um gut in ihren ersten Ausbildungsabschnitt zu starten. Auf dem Programm der ersten Tage standen neben dem Kennenlernen unter anderem Team- und Verhaltenstrainings, Einblicke in den Ausbildungsberuf und auch Erläuterungen der Rechte und Pflichten von Sparkassen-Azubis.

Bei der Begrüßung in der Sparkasse wünschten der Vorstand um Thomas Müller und Stefan Eich sowie die Personal- und Ausbildungsleiterin Ursula Ries den neuen Nachwuchskräften einen guten Start in die Ausbildungszeit.

Marketing, Kredite und Controlling

Die Auszubildenden lernen die gesamte Sparkasse mit ihren verschiedenen Bereichen kennen. In den kommenden zweieinhalb Jahren werden sich die jungen Leute beispielsweise im Vertrieb mit Kund*innen und auch mit Krediten und Wertpapieren beschäftigen. Außerdem erhalten sie Einblicke in interne Bereiche, wie zum Beispiel das Marketing oder das Controlling. Zusätzliche Schwerpunkte liegen durch die in 2020 reformierte Ausbildungsordnung auf den Themen Digitalisierung und Projektarbeit.

„Wer sich für eine Ausbildung bei der Sparkasse entscheidet, stellt die Weichen für seine berufliche Karriere“, sagt Personal- und Ausbildungsleiterin Ursula Ries. „Der Job macht einfach Spaß und ist nahe an den Menschen in der Region, da die Sparkasse Wert auf einen engen Kundenkontakt legt. Zudem übernehmen die Azubis schon früh Verantwortung, denn die Ausbildung ist darauf ausgelegt, dass die künftigen Jungangestellten selbstständig Kundengespräche und Beratungen durchführen können. Die Praxis in der Sparkasse wird durch betriebsinterne Trainings, externe Seminare und natürlich den Berufsschulunterricht ergänzt.“

Bewerbungen für den 1. August 2022 sind jetzt schon willkommen unter www.sparkasse-goch.de/ausbildung. Fragen beantwortet Ursula Ries, Tel. 02823 / 321-104, E-Mail: ursula.ries@sparkasse-goch.de.