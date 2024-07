Sparkasse fördert das Ehrenamt

Die Sparkasse Rhein-Maas und ihre Stiftungen fördern auf vielfältige Weise gemeinnütziges Engagement in der Region. Und was für die Sparkasse im Rahmen ihres öffentlichen Auftrages selbstverständlich ist, wird auch aktiv von vielen Mitarbeitenden gelebt: Sie bringen sich in Vereinen und Organisationen vor Ort ein. Oftmals kümmern die „Sparkässler“ sich um die Vereinskasse, viele bringen sich auch als Trainer, Betreuer oder in sonstigen Vorstands-Funktionen ein.

Bei einer Spendenübergabe tauschten sich die Vorstände Wilfried Röth und Thomas Müller mit den Ehrenamtlern aus. Wilfried Röth: „Ohne Ehrenamt und finanzielle Unterstützung wären viele Dinge im sozialen, sportlichen oder kulturellen Bereich gar nicht möglich. Der uneigennützige Einsatz vieler Menschen – auch aus dem Kreis unserer Sparkassen-Mitarbeitenden – ist ‚Aller Ehren wert‘. Wir möchten daher mit dieser ganz besonderen Spendenaktion ganz unterschiedliche gemeinnützige Projekte in unserem Geschäftsgebiet fördern und gleichzeitig auch Dankeschön an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, die mit ihrem persönlichen Einsatz die Sparkassenidee nachhaltig unterstützen und nach außen tragen.“

Insgesamt schüttet die Sparkasse Spenden in Höhe von 17.000 Euro an 15 Vereine aus, hier freuen sich Mitarbeitende aus Gocher, Kevelaerer und Weezer Vereinen: Claudia Janßen (TV Winnekendonk), Stephanie Eerden (TV Goch), Lisa Gebhardt (Elterninitiative Sterntaler), Lucia Selders (FV Kath. St. Hubertus Grundschule Kevelaer), Kathrin Kleintjes (TSV Weeze).

Die Vereine können so zum Beispiel Investitionen für Sportgeräte, die Erneuerung einer Wassermatschanlage oder die Anschaffung von Technik-Bausets vornehmen.