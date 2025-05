Die Spargelsaison ist gestartet – darauf haben viele Feinschmeckerinnen und Feinschmecker am Niederrhein monatelang gewartet. In der Region sind die weißen Stangen besonders begehrt und populär, was unter anderem am Spargeldorf Walbeck liegt. Doch auch in anderen Orten haben sich Höfe auf den edlen Genuss spezialisiert und bieten die Stangen ganz frisch aus eigenem Anbau an.

Das schätzen Anwohner und Tagesausflügler gleichermaßen: Vom Feld geht es direkt in den Topf. Das Gleiche gilt natürlich für die Gastronomie, die Spargel als Suppe, in der Pasta-Sauce oder ganz klassisch, nämlich pur mit Sauce Hollandaise und Schinken, anbietet.

Spargelrestaurants

Hier einige Tipps für eine lukullische Auszeit in den kommenden Wochen: Spargel-Fans können unter anderem folgende Stationen ansteuern: Haus Deckers (Geldern), Genholter Hof (Brüggen), Alt Derp (Kevelaer), Straelener Hof (Straelen), Wellings Romantik Hotel zur Linde (Moers) und Lüttelforster Mühle (Schwalmtal). Viele weitere Betriebe haben bis zum Saisonende am 24. Juni Spargel auf der Karte.

Zudem locken mehrere Spargeltouren per Rad, unter anderem im Heinsberger Land. Hier geht es entlang der Rur in das Spargeldorf Effeld. Der Ortsteil von Wassenberg ist für seinen Spargel berühmt.

Schienenromantiker und Spargelliebhaber kommen bei „Spargelfahrten“ mit der Selfkantbahn auf ihre Kosten. Das Spargelmenü (Büfett) wird im Bistro „Gleis 4“ am Bahnhof Schierwaldenrath serviert.

Nähere Informationen zu den Touren und Angeboten rund um den Spargel am Niederrhein gibt es hier: https://www.niederrhein-tourismus.de/sehen-erleben/kulinarik/spargelzeit-am-niederrhein.