Über eine rege Beteiligung an der Vereinsmeisterschaft konnten sich die Tischtennisfreunde in Winnekendonk freuen. Die in zwei Gruppen aufgeteilten Spieler boten interessanten Sport, der auch die Zuschauer begeisterte.

Zunächst hatte in der Vorrunde jeder gegen jeden anzutreten mit dem Ergebnis, dass Christoph Völlings und Bernd Neumann als Sieger ermittelt wurden. Lothar Hannig und Patrick Kühn wurden als Zweitplatzierte ermittelt. Im Halbfinale setzten sich dann Völlings gegen Kühn und Neumann gegen Hannig mit jeweils 3:1 Sätzen durch. Letzterer war bei dem Kampf um Platz 3 mit 3:0 Sätzen gegen Kühn erfolgreich. Spannend verlief dagegen das Endspiel um den Wanderpokal. Nach zähem Ringen um jeden Punkt konnte Christoph Völlings es für sich entscheiden. Bernd Neumann musste sich nach der 2:3 Niederlage mit Rang zwei begnügen. Den Pokal für Inaktive nahm Patrick Kühn für eine gute Leistung entgegen. Mit einem gemütlichen Beisammensein klang die von Christoph Völlings organisierte Veranstaltung in froher Runde aus.

Die Übungsstunden der Tischtennisfreunde 1955 Winnekendonk finden freitags von 20 bis 22 Uhr in der Turnhalle der Overberg-Grundschule statt. Interessenten sind stets willkommen.