Spannendes Königsschießen begeistert zahlreiche Besucher

Bei bestem Sommerwetter wurde das Kaiser-, Jedermann- und Königsschießen der St. Sebastianus Bruderschaft Kervenheim-Kervendonk 1622 e.V. zu einem Fest voller Spannung, Gemeinschaft und strahlender Gesichter. Artur Heß holte sich mit dem 266. Schuss die Königswürde, während auch Kinderthron und Nachwuchsprinzen neu bestimmt wurden.

Starker Zuspruch am Festplatz

Der Festplatz war laut Berichten hervorragend besucht, zahlreiche Mitglieder und Gäste verfolgten die Wettbewerbe und sorgten für eine großartige Atmosphäre. Für die Besucher gab es ein umfangreiches Angebot mit Kaffee und Kuchen, kühlen Getränken, Grillleckereien, Spielstraße, Hüpfburg und Musik.

Kaiserwürde für Eckmar Leibeling

Den Auftakt bildete das Kaiserschießen, bei dem Eckmar Leibeling mit dem entscheidenden Treffer die Kaiserwürde errang. Der Erfolg wurde von den Anwesenden mit großem Applaus gefeiert.

Neuer Kinderthron steht fest

Gegen 16 Uhr wurde nach alter Tradition durch Kegeln der neue Kinderthron ermittelt. Dabei setzte sich Lotte Piepenbring durch und wurde neue Kinderkönigin, unterstützt von Ministerin Helene Verhülsdonk und Adjutantin Malu van Doornick.

Prinzen und Prinzessinnen geehrt

Auch die neuen Vertreterinnen und Vertreter der Bruderschaft im Nachwuchsbereich wurden bekanntgegeben. Neuer Schülerprinz wurde Hannes Janßen, Jagoda Chojnacka wurde stellvertretende Schülerprinzessin. Bei der Jugend sicherten sich Marielle Lacosta als Jugendprinzessin und Chiara Lacosta als stellvertretende Jugendprinzessin die Titel.

Königswürde nach 266 Schüssen

Der Höhepunkt des Tages war das traditionelle Königsschießen, das bis zum 266. Schuss offen und spannend blieb. Schließlich fiel der Rumpf des Vogels, und Artur Heß setzte den entscheidenden Treffer für die neue Königswürde. Zu seinem Minister ernannte er Oliver Heß, an seiner Seite steht als Adjutantin Ramona Coppers.

Bedeutung für die Bruderschaft

Mit dem neuen Königshaus, dem Kinderthron und den Prinzen ist die Bruderschaft für das kommende Jahr gut aufgestellt. Gemeinsam werden sie die St. Sebastianus Bruderschaft bei Veranstaltungen und Wettkämpfen vertreten und das Vereinsleben in Kervenheim prägen.