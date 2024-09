Spannende Sonderführungen

Sowohl in als auch vor der Kerzenkapelle erstrahlen unzählige Kerzen, die für eine jahrhundertealte Tradition stehen. Jede der Kerzen verbildlicht eine andere, ganz persönliche Geschichte. Mit einer Festwoche feiert die Gemeinde St. Marien vom 22. bis 29. September nun 375 Jahre Kerzenkapelle. „Passend dazu präsentiert das Kevelaer Marketing drei einzigartige Gästeführungen“, freut sich Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing.

Geschichte und Baukunst der Kerzenkapelle

Gleich zweimal wird in der Festwoche eine exklusive Themenführung zur Kerzenkapelle angeboten. Darin erhalten die Teilnehmenden Einblicke in die Geschichte und Baukunst der ältesten Wallfahrtskirche Kevelaers. Wer zündet die zahlreichen Kerzen an? Was bedeuten die Wappenschilder an den Wänden? Und welche Geheimnisse verbergen sich noch in der Geschichte der Kapelle? Die Gästeführerin gibt Antworten auf diese und viele weitere Fragen. Die Führung findet am 22. September um 13.30 Uhr sowie am 28. September um 14 Uhr statt. Treffpunkt ist direkt vor der Kerzenkapelle.

Besondere Fenster und Mosaike erkunden

Am 27. September wird passend zum Welttourismustag außerdem eine Führung zum Thema Glasmalerei angeboten. Glasfenster mit leuchtenden Farben sorgen in den Kevelaerer Kirchen für ein stimmungsvolles Licht. In der Wallfahrtsstadt gibt es zahlreiche Kirchen mit besonderen Glasfenstern und Mosaikkunst zu entdecken – und natürlich kommt auch hier die Kerzenkapelle nicht zu kurz. Alle Interessierten, die gerne einmal in die Welt der Glaskunst eintauchen möchten, treffen sich um 16 Uhr vor dem Priesterhaus.

Neues entdecken – für Kevelaerer und Gäste

Auf alle Kevelaer-Begeisterte wartet zudem von Oktober bis März wieder ein buntes Programm! Ob Stadtführung, geführter Spaziergang oder Familienprogramm: hier ist für jeden etwas dabei. Das Kevelaerer Gästeführungs-Team hat zu allen Themen viel Wissenswertes zu erzählen und zeigt den Interessierten mit Herzblut und Begeisterung die schöne Wallfahrtsstadt Kevelaer.

„Während der vielseitigen Führungen können die Gäste Neues entdecken, spannenden Geschichten lauschen und die verschiedenen Facetten der Stadt auf sich wirken lassen“, freut sich Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings.

Das Programm startet am 12. Oktober mit einem geführten Spaziergang über den großen Kreuzweg. Unter dem Motto „Gemeinsam auf den Weg machen“ können Einheimische als auch Gäste versteckte Ecken entdecken und Wissenswertes über die verschiedenen Stationen auf dem Kreuzweg erfahren. Und auch bei einem historischen Rundgang durch Kevelaers Innenstadt mit „Mechel Schrouse“ höchstpersönlich können alle Interessierten ihr Wissen erweitern.

Buntes Kinderprogramm

In den Herbstferien haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Kevelaer Marketing die Kinder-App „Der Geist und das Mädchen“ zu entdecken. Hier wird es spannend, denn Geist Hans und Schülerin Lea brauchen dringend die Hilfe der Teilnehmenden. In der Adventszeit gibt es dann am 14. Dezember eine weihnachtliche Führung für die ganze Familie mit mitreißendem Ausklang beim Krippenspiel im Forum Pax Christi.

Stimmungsvolle Adventszeit

Die besinnliche Winterzeit wird am 23. November mit der Führung „Kevelaer bei Nacht entdecken“ eingeläutet. Die Teilnehmenden erleben eine ganz neue Sicht auf Kevelaer im Dunkeln und besuchen auch den ein oder anderen um diese Uhrzeit üblicherweise nicht zugänglichen Ort. Bei der Führung „Es weihnachtet in Kevelaer“ am 21. Dezember dreht sich dagegen alles um adventliche Traditionen und Bräuche in Kevelaer damals und heute.

Besondere Termine im neuen Jahr

Traditionell findet zum Weltgästeführertag am 21. Februar eine kostenlose Führung statt, bei der das Gästeführungs-Team Spenden für einen guten Zweck sammelt. Das Thema der Überraschungsführung wird an dieser Stelle natürlich noch nicht verraten. Eine weitere Tradition im Frühjahr ist die Führung zum Internationalen Frauentag am 8. März, bei der sich natürlich alles um Kevelaerer Frauen dreht. Nach der Führung findet ein gemütliches Beisammensein mit Kaffeetrinken statt.

Tickets für die drei Jubiläums-Führungen

Tickets für die drei Jubiläumsführungen sind im Ticketshop und im Vorverkauf in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses sowie im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob erhältlich und kosten 6 Euro pro Person. Kinder bis 5 Jahre sind frei, Familien zahlen 15 Euro. Kurzentschlossene können sich auch vor Ort für die Führung anmelden.

Broschüre und weitere Informationen

Die neue Broschüre mit allen Informationen zu den Gästeführungen liegt ab sofort in der Tourist Information im Rathaus und im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob aus. Hier sowie im Ticketshop sind ab sofort auch die Tickets für alle Gästeführungen erhältlich. Die Frauenführung mit Kaffeetrinken kostet 10 Euro pro Person, hierfür ist aufgrund der begrenzten Plätze eine vorherige Anmeldung erforderlich.

Wer weitere Informationen zu Führungen wünscht, erhält diese auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 122-991 und -992.