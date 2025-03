Am 5. April 2025 lädt das Kevelaer Marketing im Rahmen des neuen Gästeführungsprogramms zu einem klassischen Stadtrundgang durch die Wallfahrtsstadt ein. Interessierte entdecken spannende Fakten zur Geschichte und den Wallfahrtstraditionen Kevelaers.

Der Rundgang führt vorbei an der St. Antonius-Kirche, der Marienbasilika und weiteren historischen Highlights der Innenstadt. „Neben informativen Details sorgen auch amüsante Anekdoten für Unterhaltung und sorgen dafür, dass die Geschichte lebendig wird“, so Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin vom Kevelaer Marketing. Die Teilnehmenden erhalten dabei einen einzigartigen Einblick in die weitreichende Geschichte und die Entwicklung Kevelaers als Wallfahrtsort. Nach der ersten Führung am 5. April 2025 gibt es zahlreiche weitere Termine im Laufe der Saison. Interessierte können sich auf spannende Entdeckungsreisen durch die Geschichte und Tradition Kevelaers freuen. Die Rundgänge starten immer um 14 Uhr vor der St. Antonius-Kirche am Roermonder Platz.

Tickets für die Gästeführung sind im Vorverkauf im Webshop oder in der Tourist Information im Solegarten erhältlich und kosten 6 Euro pro Person. Kinder bis 5 Jahre sind frei, Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren zahlen 3 Euro. Der Familienpreis beträgt 15 Euro. Kurzentschlossene können sich auch vor Ort anmelden. Infos auf der Website www.kevelaer-marketing.de, in der Vorverkaufsstelle oder telefonisch unter 02832 122-991.