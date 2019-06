Spätschicht wurde ein Erfolg

Manchmal muss man eine Stein ins Wasser werfen, damit er erfolgreich Kreise zieht. So scheint es auch mit der „Spätschicht“ zu sein, die von Anja Hummler und Katharina Peters, zwei Geschäftsleuten an der Busmannstraße, initiiert wurden.

So waren erneut an der Busmannstraße, der Hauptstraße und dem Luxemburger Platz Geschäftsleute und Gastronomen engagiert mit dabei, um den Gästen über den „normalen“ Geschäftsschluss hinaus Service und etwas Besonders zu bieten. Als besonders stimmungsvoll entpuppte sich die Atmosphäre rund um den Arche-Noah-Brunnen am Luxemburger Platz, wo ein Foodtruck, eine „Cocktail-Ambulanz“ und weitere Stände für sommerliches Ambiente und Flair sorgten.

Abgerundet wurde das Ganze durch den Auftritt des Duos „Royal Squeeze Box“, das mit Quetschkommode und saustarker Stimme Klassiker von Queen zum Besten gab.

Zuvor waren die Beiden mit ihrem Programm schon stundenweise durch die City gezogen und hatten für staunende Blicke und Freude bei den Besuchern gesorgt.

Begeisterte „Zugabe“-Rufe waren der Indiz dafür, dass die beiden Musiker das Publikum an diesem Abend bestens unterhalten hatten.