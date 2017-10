Spätes Gegentor: Union holt mit 3:3 einen Punkt in Weeze

Die Union Wetten hat sich beim Favoriten TSV Weeze ein 3:3-Unentschieden erkämpft und musste den dritten Gegentreffer dabei in letzter Sekunde hinnehmen. Nur wenige Augenblicke hatten zum Überraschungssieg in Weeze gefehlt. Nach der Punkteteilung zeigte sich Wettens Trainer Marcel Lemmen zufrieden, auch wenn die Union in der Tabelle mit fünf Zählern auf dem vorletzten Platz steht.