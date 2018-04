Der regelmäßig Bibelgesprächskreis im PCH der Gemeinde St. Marien beschäftigte sich beim jüngsten Treffen mit der Sonntagsruhe aus biblischer und juristischer Sicht.

Dr. Gerhard Hartmann führte zunächst mit einem religionshistorischen Überblick in das Thema ein. Er bezeichnete die Sonntagsruhe als ein wichtiges Merkmal des Christentum und des Judantums. Der Sabbat und in Folge der Sonntag sei als Ruhetag einzigartig in einer Religion.

Im Islam gebe es zwar das gemeinschaftliche Gebet am Freitag in den Moschee, der Tag habe aber nicht die Konsequenz wie der Sonntag als Ruhetag. In der Bibel könne man die sozialpolitische Dimension der Sonntagsruhe erkennen. Der Sonntag wird als Ruhetag festgelegt, wo sich alle Menschen erholen sollen, auch die Tiere, die den Menschen dienen.

In Exedus 19-23, welches im 9. Jahrhundert vor Christus geschrieben wurde wird ein Gebot der Ruhe festgelegt: „Gedenke des Sabbats, halte ihn heilig.“ Während alle Gebote kurz gehalten werden, beschreibt das 3. Gebot aus dem 5. Jahrhundert vor Christus ausführlich den Ruhetag mit Bezug zur Schöpfungsgeschichte.

Mit dem Neuen Testament wurde der Ruhetag in Frage gestellt. Jesus streitet…

