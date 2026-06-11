Sonne, Sound und Freibad-Feeling zum Auftakt

Los geht es um 12 Uhr mit den Musik-Acts, das Rahmenprogramm startet um 14 Uhr; die Bädervereinskarte ist an diesem Tag gültig.

Premiere mit Sommercharakter

Kevelaer bekommt am 13. Juni eine neue Veranstaltung, die genau ins Freibad passt: entspannt, offen und mit viel Platz für Musik und Begegnung. Der Tag soll ganz im Zeichen von Sonne, Sound und guter Laune stehen, wenn sich das Becken und die Liegewiese in eine kleine Festivalbühne verwandeln.

Musik von mittags bis abends

Verschiedene DJs und Artists sorgen laut Ankündigung vom Nachmittag bis in den Abend hinein für den passenden Mix aus entspannten Sounds und mitreißenden Beats. Damit richtet sich das Festival an alle, die den Freibadtag nicht nur zum Schwimmen, sondern auch zum Tanzen und Verweilen nutzen möchten.

Mitmachen ausdrücklich erwünscht

Zum Programm gehören auch Wassergymnastik im Becken und eine Yoga-Einheit auf der Liegewiese. Wer mag, kann also selbst aktiv werden, statt nur zuzuschauen, und das Freibad-Feeling mit Bewegung verbinden.

Praktische Hinweise

Das Freibad Kevelaer ist regulär täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet; für Mitglieder des Bädervereins gilt der Mitgliedsausweis zugleich als Saisonkarte. Laut Freibad-Infos sind die regulären Eintrittspreise an der Kasse erhältlich, für Mitglieder des Bädervereins ist der Eintritt entsprechend der Vereinsregelung frei.

Blick auf den Regionstag

Für Kevelaer und die Ortschaften rundherum ist das Festival mehr als nur ein Musiktermin: Es ist ein sommerliches Treffpunkt-Angebot vor der Haustür. Wer sich nach einem unkomplizierten, lebendigen Ausflug sehnt, findet hier Schwimmen, Sonnenbaden, Tanzen und Mitmachen an einem Ort vereint.

Auf einen Blick

– Wann: Samstag, 13.06.2026.

– Start Musik-Acts: 12 Uhr.

– Rahmenprogramm: ab 14 Uhr.

– Ort: Freibad Kevelaer.

– Besonderheiten: Wassergymnastik, Yoga, DJs und Artists, Bädervereinskarte gültig.

Hinweis der Redaktion: Aktuelle Neuigkeiten zu den DJs werden über den Instagram-Kanal des Sun & Sound Festivals veröffentlicht.