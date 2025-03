Sonderführung zum 80. Jahrestag der Befreiung Kevelaers

Anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung Kevelaers durch die britischen Streitkräfte lädt die Wallfahrtsstadt Kevelaer am 25. April 2025 zu einer besonderen Gästeführung ein. Diese historische Führung gewährt den Teilnehmenden einen einzigartigen Einblick in die bewegenden Ereignisse des Jahres 1945.

Unter der Leitung erfahrener Gästeführer führt die Tour zu bedeutenden Orten, die mit der Befreiung in Verbindung stehen. Die Führung beleuchtet den Kriegsalltag, die Situation der Bevölkerung, die Bombardierung Kevelaers und die Ankunft der britischen Truppen, die das Ende der NS-Herrschaft in der Region markierte.

Bedeutung der Erinnerungskultur

„Diese Führung soll nicht nur informieren, sondern auch zum Nachdenken anregen“, erklärt Andrea Kirk, Bereichsleiterin Tourismus. „Die Erinnerung an die Vergangenheit ist ein wichtiger Teil unserer Geschichte und Identität. Gerade in der heutigen Zeit ist es von großer Bedeutung, sich mit den Werten von Frieden und Freiheit auseinanderzusetzen“, ergänzt Kirk.

Teilnahme und Tickets

Die Sonderführung richtet sich an alle historisch Interessierten, Schülerinnen und Schüler, Bürgerinnen und Bürger, die mehr über die Befreiung Kevelaers und deren Auswirkungen erfahren möchten. Der Rundgang dauert ca. eineinhalb Stunden und startet um 17 Uhr an der St. Antonius Kirche. Tickets für die Gästeführung sind im Ticketshop und in der Tourist Information im Rathaus sowie im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob erhältlich und kosten 6 Euro pro Person.

Kurzentschlossene können sich auch vor Ort für die Führung anmelden.

Wer weitere Informationen zu dieser Führung wünscht, erhält diese in der Tourist Information, auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 122-991.