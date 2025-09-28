Sommerturnier beim Reitverein von Bredow

Nachdem am vorherigen Wochenende schon die Kutschfahrer mit dem Fahrturnier in die Veranstaltungs-Saison des RuFV Wetten gestartet waren, ging es am 30. und 31. August nun auch endlich bei den Spring- und Dressurreitern los. Trotz teilweise durchwachsenen Wetterbedingungen wurde den Zuschauerinnen und Zuschauern einiges geboten – von der Führzügelklasse bis bis hin zu Spring- und Dressurprüfungen der Klasse M.

Darüber hinaus war auch für das leibliche Wohl mit Kaffee, Kuchen und Köstlichkeiten vom Grill bestens gesorgt. Außerdem gab es an beiden Tagen für die Kinder Kinderschminken, das gerne genutzt wurde. So liefen nach einigen Stunden reichlich Löwen, Feen und Meerjungfrauen über den Turnierplatz.

Zum Nachmittag hin klarte es sich dann auf, perfekt für die Zuschauerinnen und Zuschauer, um sich das Highlight des Wochenendes nicht entgehen zu lassen, das M* Springen mit Siegerrunde. Hier siegte Carolin Ophey mit ihrem Pferd Caspar vom RFV von Driesen Asperden Kessel, dicht gefolgt von Fritz Ophey mit Kanbreaker vom selben Verein. Den dritten Platz sicherte sich Eric Schwarz mit Lazur DRH, ebenfalls vom RFV von Driesen Asperden Kessel.

Aber auch die Reiter des ausrichtenden Vereins RuFV von Bredow Wetten waren erfolgreich. So siegte Mia Celine Bruckmann mit Zaras Dreams of Scarlet in der Amateur-Springprüfung Klasse L. Ebenso war auch Summer Sophie Brüggemeier mit Silvano in der Springprüfung Klasse E siegreich. Dicht gefolgt von Marie Damen mit Dicamba vom RFV von Driesen Asperden Kessel auf Platz 2. Platz 3 und 4 gingen ebenfalls an Vereinsmitglieder des RuFV Wetten: Laureen Brammen mit Chupa Chups H und Lenia Venmans mit Coconut’s Dundee S.

Aber auch die Dressurprüfungen liefen erfolgreich. So konnte Melanie Wimmelmann vom RC Altfelde mit Zaziki HF die Amateur-Dressurprüfung der Klasse L für sich entscheiden. Platz 2 ging an Anke Osterbrink mit Charlotta Rubin vom RV Blücher Sevelen und der 3. Platz an Marie Linke mit Venezuela’s Dream Team vom gastgebenden Verein.

Aber auch die Kleinsten feierten am Sonntagnachmittag bei der Führzügelklasse ihre ersten Erfolge. So konnte sich am Ende Maylin Schulz auf Erike Femme über die Goldschleife freuen. Tobias Borchers erreichte mit seinem Pferd Acapulco Brenda den 2. Platz.

Der dritte Platz wurde direkt drei Mal vergeben, und zwar an Lea Nähter mit Crazy Carl, Lia Wiennerberg mit Shorty und Malou Schreiner mit Susi. Zum Abschluss der Veranstaltung saß man noch bis in die Abendstunden zusammen und feierte alle Sieger und Platzierten mit dem einen oder anderen Kaltgetränk. So ging ein weiteres erfolgreiches Wochenende beim RuFV Wetten zu Ende.

Das Jahr ist jedoch noch nicht vorbei, denn bereits am 11.10.2025 findet in der Reithalle in Wetten das 5. Wettener Oktoberfest statt, das zusammen mit der Union Wetten organisiert wird. Karten hierfür können bereits erworben werden (weitere Informationen auf www.rv-wetten.de).

Außerdem findet am ersten Novemberwochenende, dem 01. und 02.11.2025, das WBO- & Vereinsturnier statt. Die Ausschreibung hierfür folgt in Kürze.