Sommerschule für Mädchen

Wie hoch fliegt eigentlich eine selbstgebaute Rakete? Wie schnell schwimmen Roboterfische? Und wieso hilft Mathematik beim Basteln? Antworten auf diese und andere Fragen bekommen Schülerinnen zwischen 14 und 18 Jahren in der Fakultät Technologie und Bionik der Hochschule Rhein-Waal (HSRW). Bei der MINT Girls‘ Summer School vom 18. bis 22. August sind noch Plätze frei. Anmeldungen sind bis zum 8. August möglich.

Experimentieren

In der letzten Woche der Sommerferien findet bereits zum sechsten Mal die MINT Girls‘ Summer School statt. Der Schwerpunkt liegt auf MINT – also Mathematik, Informatik, Technik und Naturwissenschaften. Die Teilnehmerinnen der Sommerschule experimentieren, bauen und arbeiten jeden Tag von 9 bis 15 Uhr angeleitet von Professorinnen, Profesoren und Mitarbeitenden der Fakultät in verschiedenen Workshops zu Themen rund um MINT. Dabei liegt der Fokus weniger auf Theorie und Vorlesungen, vielmehr sind die Schülerinnen eingeladen zu experimentieren, zu löten und zu rechnen. Ganz nebenbei gewinnen sie dadurch auch einen Einblick in technische Studiengänge.

Beispielsweise werden nicht nur Raketen gebaut, sondern auch Sensoren programmiert, die anschließend in die Rakete eingebaut werden. Diese ermitteln dann die Flughöhe und die Geschwindigkeit. Ein fester Bestandteil der Woche auf dem Campus der HSRW in Kleve sind auch eine Sporteinheit, organisiert vom Hochschulsport, und eine Beratungsstunde mit der Zentralen Studienberatung. Begleitet werden die Schülerinnen während der Sommerschule von zwei Studentinnen, die bei der Suche nach den richtigen Räumen helfen, bei Experimenten unterstützen und generell als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung stehen.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldeunterlagen und weitere Informationen sind erhältlich über folgende E-Mail-Adresse: dg@hsrw.eu.

Anmeldeschluss ist am 8. August 2025.

Info MINT Girls‘ Summer School

Datum

18. bis 22. August 2025

Uhrzeit

täglich von 9 bis 15 Uhr

Ort

Fakultät Technologie und Bionik der Hochschule Rhein-Waal

Zielgruppe

Schülerinnen zwischen 14 und 18 Jahren

Speaker/Auszug aus dem Programm

folgt nach der Anmeldung

Kosten

Die Teilnahme an der Woche ist kostenlos.

Anmeldung

per E-Mail an dg@hsrw.eu

Anmeldeschluss ist der 8. August 2025