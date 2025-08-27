Sommernacht im Freibad

Am Donnerstag, 28. August 2025, laden die Wallfahrtsstadt Kevelaer und der Bäderverein zum beliebten Abendschwimmen im Kevelaerer Freibad ein.

Bis 23 Uhr können Besucherinnen und Besucher die verlängerten Öffnungszeiten nutzen und den Spätsommer in besonderer Atmosphäre genießen.

Stimmungsvolle Beleuchtung

Wie im Vorjahr sorgt die Firma LIGHTON Veranstaltungstechnik für eine eindrucksvolle Illumination des Schwimmbeckens. Die Mitarbeitenden des Konzert- und Bühnenhauses steuern auch nun wieder die Beleuchtung im Außenbereich bei: Auf den Liegeflächen und rund um das Blockheizkraftwerk (BHKW) setzen sie mit zusätzlichen Leuchten stimmungsvolle Akzente, die das Freibad in ein ganz neues Licht tauchen.

Kulinarische Angebote

Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Der Freibad-Kiosk vom Kioskbetrieb Schulz bietet während des Abendschwimmens nicht nur Snacks und Getränke, sondern auch frisch Gegrilltes an.

Für das Abendschwimmen bleibt ausschließlich das große Becken geöffnet. Kinder bis 16 Jahre dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten teilnehmen. Jugendliche ab 16 Jahren dürfen bis 23 Uhr auch ohne Begleitung im Freibad bleiben.