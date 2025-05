Sommerlicher Konzert-Abend

Am Samstag, 26. Juli 2025, verwandelt sich der Solegarten St. Jakob von 18 bis 22 Uhr in eine stimmungsvolle Open-Air-Bühne: Unter dem Motto „So klingt der Solegarten“ erwartet die Besuchenden ein kostenloser und abwechslungsreicher Konzertabend mit Live-Musik, entspannter Atmosphäre und einem vielfältigen gastronomischen Angebot.

Das Kevelaer Marketing lädt in Zusammenarbeit mit der „Rockschule Hamminkeln“ und der freundlichen Unterstützung der „Sparkasse Rhein-Maas“ zu diesem besonderen Musikevent ein.

Ein musikalischer Abend

Den Auftakt von 18 bis 19 Uhr machen Nachwuchstalente der „Rockschule Hamminkeln“, die mit frischer Energie und Talent die Bühne für sich einnehmen. Anschließend präsentieren weitere talentierte Künstler der „Rockschule“ auf zwei im Solegarten verteilten Bühnen ihre Songs und sorgen für musikalische Vielfalt.

Die Gäste sind eingeladen, es sich mit Picknickdecken und Campingstühlen auf den Grünflächen gemütlich zu machen und das musikalische Programm unter freiem Himmel zu genießen.

Gastronomische Highlights

Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Marco Launert bietet in seiner Getränkedose „Matilda“ eine Auswahl an erfrischenden Drinks an. Außerdem können sich die Besuchenden auf herzhafte Speisen von Marc Moors freuen. Auch süße Leckereien warten auf die Gäste und sorgen für den perfekten Abschluss des kulinarischen Angebots.