Sommerlager der DLRG

In den Sommerferien war die Jugend der DLRG Kevelaer wieder auf Tour in der Eifel.

In diesem Jahr ging es „In 14 Tagen durch das Jahr“, sodass die spannendsten Termine des Jahres in nur zwei Wochen erlebt wurden. So durfte neben Karneval, mit einem eigenen kleinen Karnevalszug, Ostern, Nikolaus und Weihnachten, auch der jährliche Kindergeburtstag und unser Pfingstzeltlager nicht fehlen. Zu St. Martin wurden Laternen gebastelt und mit einer eigenen kleinen Blaskapelle ein Umzug veranstaltet.

In verschiedenen Programmpunkten, die immer auf das Thema angepasst wurden, hatten sowohl die Kinder als auch die Betreuer viel Spaß und konnten die Umgebung erkunden.

Die DLRG-Ortsgruppe freut sich schon jetzt auf das kommende Jahr. Die Anmeldung für das Sommerlager 2025, welches vom 12. bis zum 26. Juli 2025 stattfindet, ist schon auf der DLRG-Homepage zu finden.