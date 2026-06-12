Sommerklänge unter dem Museumsdach

Das Niederrheinische Museum Kevelaer setzt seine kulturelle Veranstaltungsreihe mit einem besonderen musikalischen Nachmittag fort: Am Sonntag, 28. Juni 2026, erklingt um 12 Uhr das Sommerkonzert der Jungen Streicher Kevelaer in der überdachten Passage des Hauses. Das Konzert verbindet Musikgenuss mit der besonderen Atmosphäre des Museums und bietet dem Publikum einen stilvollen Mittagsauftakt.

Unter der Leitung von Thomas Brezinka präsentiert das Jugendstreichorchester ein abwechslungsreiches Programm mit Werken von Henry Purcell, Luigi Boccherini, Pietro Mascagni und Ottorino Respighi. Als Solist ist Johannes Lehnen am Cello zu erleben und ergänzt das Konzert mit seinem Beitrag.

Programm mit stilistischer Vielfalt

Die Auswahl der Stücke verspricht eine reizvolle Reise durch unterschiedliche Epochen und Klangwelten. Von barocker Ausdruckskraft über klassisch geprägte Eleganz bis hin zu romantischer Farbigkeit spannt sich ein Bogen, der sowohl Liebhaber klassischer Musik als auch interessierte Gäste ansprechen dürfte.

Gerade die Mischung aus jugendlicher Spielfreude und anspruchsvollem Repertoire macht den Reiz des Konzerts aus. Für Kevelaer und die umliegenden Ortschaften ist der Auftritt der Jungen Streicher zugleich ein schönes Zeichen dafür, wie lebendig die musikalische Nachwuchsarbeit in der Region ist.

Karten und Eintritt

Karten für das Sommerkonzert sind im Vorverkauf im Niederrheinischen Museum Kevelaer erhältlich. Der Eintritt beträgt 9,00 Euro pro Person.

Mit dem Konzert schafft das Museum erneut Raum für kulturelle Begegnungen zu in besonderem Ambiente. Für Besucherinnen und Besucher aus Kevelaer und dem Umland bietet sich damit eine schöne Gelegenheit, den Sonntag mit Musik und Museumsatmosphäre zu verbinden.