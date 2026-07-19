Sommerklänge im Solegarten: Senioren Blaskapelle Niederrhein lädt zum Abend voller Erinnerungen ein

Musik, die Generationen verbindet

Kevelaer. Wenn sich am Samstagabend, 25. Juli, ab 18 Uhr die ersten Töne über den Solegarten St. Jakob legen, wird schnell klar: Hier geht es um mehr als nur ein Konzert. Die Senioren Blaskapelle Niederrhein bringt mit ihrem Auftritt ein Stück gelebte Musiktradition in die Marienstadt – getragen von Erfahrung, Leidenschaft und der Freude am gemeinsamen Spiel.

Die Musikerinnen und Musiker, die teilweise seit Jahrzehnten aktiv sind, stehen für handgemachte Blasmusik mit Herz. Ihr Repertoire reicht von klassischen Märschen über Polkas bis hin zu bekannten Melodien, die viele Besucher mit persönlichen Erinnerungen verbinden dürften.

Ein Abend unter freiem Himmel

Der Solegarten St. Jakob bietet dafür die passende Kulisse: ruhig gelegen, von Grün umgeben und mit seiner besonderen Atmosphäre ein Ort, an dem Musik wirken kann. Gerade an lauen Sommerabenden wird der Platz zu einem Treffpunkt für alle, die Gemeinschaft und Kultur im Kleinen schätzen.

Die Veranstalter setzen bewusst auf ein offenes Konzept: Der Eintritt ist frei, jeder ist willkommen. Besucherinnen und Besucher können sich ihren Abend ganz individuell gestalten – ob mit Picknickdecke, Klappstuhl oder einfach einem Platz auf der Wiese.

Gemeinschaft im Mittelpunkt

Was diesen Abend besonders macht, ist die Nähe: keine große Bühne, keine Distanz, sondern Musik zum Anfassen. Die Senioren Blaskapelle Niederrhein steht für genau diese Form des Miteinanders, die in der Region tief verwurzelt ist.

Gerade in einer Zeit, in der vieles schnelllebig ist, wirkt ein solches Konzert wie ein bewusst gesetzter Gegenpol. Es lädt dazu ein, innezuhalten, zuzuhören und gemeinsam einen Sommerabend zu genießen.