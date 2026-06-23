Sommerfest mit Tiefgang: Coaching Café lädt in die LebensArt ein

Ein Nachmittag für Austausch und neue Impulse

Unter dem Motto „Mehr als ein Sommerfest“ lädt das Coaching Café Niederrhein am Sonntag, 5. Juli 2026, zu einem besonderen Nachmittag in die LebensArt Kevelaer ein. Von 12 bis 17 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein offenes Angebot, das weit über ein klassisches Sommerfest hinausgeht: Begegnung, persönliche Gespräche und kleine Impulse stehen im Mittelpunkt.

In entspannter Atmosphäre haben Interessierte die Gelegenheit, die Coaches des Netzwerks kennenzulernen und sich über deren Angebote zu informieren. Gleichzeitig bietet die Veranstaltung Raum, um neue Perspektiven für den eigenen Alltag zu entdecken – ganz unverbindlich und niedrigschwellig.

Mitmachen, ausprobieren und ins Gespräch kommen

An verschiedenen Stationen können Gäste aktiv werden: Mitmachaktionen, kleine Übungen und kreative Impulse laden dazu ein, sich selbst auszuprobieren und ins Gespräch zu kommen. Dabei steht nicht nur die persönliche Weiterentwicklung im Fokus, sondern auch das gemeinschaftliche Erleben.

„Wir möchten einen Ort schaffen, an dem Menschen miteinander ins Gespräch kommen und sich gegenseitig inspirieren“, heißt es aus dem Team des Coaching Cafés. Gerade in einer Zeit, in der viele Menschen nach Orientierung und Austausch suchen, soll das Sommerfest ein offenes Angebot für alle Generationen sein.

Kulinarisches und besondere Programmpunkte

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Neben Getränken bietet die Bäckerei Vloet eine Auswahl an Köstlichkeiten an. Ein weiterer Höhepunkt des Nachmittags ist eine Verlosung mit attraktiven Gewinnen.

Darüber hinaus gibt das Team des Coaching Cafés einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des Projekts. Neue Ideen und Formate, die in den kommenden Monaten in Kevelaer und Umgebung umgesetzt werden sollen, werden erstmals vorgestellt.

Offenes Angebot für die Region

Das Sommerfest richtet sich bewusst an alle Menschen aus Kevelaer und den umliegenden Ortschaften, die Lust auf Gemeinschaft, Inspiration und einen besonderen Sommertag haben. Die Teilnahme ist kostenfrei, das Team freut sich jedoch über freiwillige Spenden zur Unterstützung der weiteren Arbeit.