Sommerfest mit gutem Zweck

Es wurde ein fröhliches Sommerfest und ein Treffpunkt für Groß und Klein: Am 10. August 2025 hatte die Achterhoeker Karnevalsgesellschaft in Zusammenarbeit mit der KLJB Winnekendonk-Achterhoek eine bunte Veranstaltung für viele Besucherinnen und Besucher und für einen guten Zweck organisiert.

Der Erlös des Festes – in diesem Jahr 1.500 Euro – ging zum dritten Mal an das stups KINDERZENTRUM der DRK-Schwesternschaft Krefeld.

Kulinarischer Höhepunkt auf dem Dorfplatz Achterhoek waren die Kuchen- und Kaffeespenden der KLJB Winnekendonk-Achterhoek, die für eine gemütliche Atmosphäre sorgten.

Neben Gegrilltem und erfrischenden Getränken kamen auch die Kleinsten auf ihre Kosten: Eine Tombola sowie eine Hüpfburg boten Unterhaltung für alle Altersklassen.

Für musikalische Highlights sorgten Auftritte von Franz Börder und Hilla Heien, begleitet von der Linedance-Gruppe Thunderboots, deren mitreißende Tänze das Publikum begeisterten und für viel Jubel sorgten.

„Mit der Spende wird eine wichtige Einrichtung unterstützt, die sich um das Wohl von Kindern kümmert“, so Dominik Bauten, der 1. Vorsitzende der Karnevalsgesellschaft. Organisatoren, Helferinnen und Helfer sowie Gäste zeigten sich überzeugt, dass dieses Zusammenkommen die Gemeinschaft stärkt und Freude in die Region bringt.

Die Veranstalter danken allen Spenderinnen und Spendern sowie den Mitwirkenden der Veranstaltung für ihr Engagement und hoffen auf eine Wiederholung im nächsten Jahr.