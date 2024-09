Sommerfest für den guten Zweck

Bei strahlendem Sonnenschein und bester Laune versammelten sich zahlreiche Gäste, um gemeinsam das Sommerfest der Achterhoecker Karnevalgesellschaft zu feiern.

Das Bühnenprogramm wurde ehrenamtlich gestaltet. Sänger Franz Börder, Hilla Heien und der Bauchredner Daniel Stippel, der auch Mitglied des AKG Achterhoek ist, trugen mit ihren Auftritten zur guten Atmosphäre bei. Alle drei Künstler unterstützen immer wieder gerne einen guten Zweck und zeigten auch hier den Publikum, was sie können.

Ebenfalls mit am Start einige befreundete Karnevalsvereine, die das Event tatkräftig unterstützten. Ob am Kuchenbuffet, am Grill oder einfach durch den Genuss der angebotenen Speisen – die Vereine VVK-Veert, Pontifex Maximus-Pont, KfG-Karneval für Geldern, KKG Kapellen, Prinzengarde Kevelaer 20/21 und KAG Ossenberg trugen dazu bei, dass das Sommerfest ein Erfolg wurde.

Der Erlös des Sommerfestes beläuft sich auf etwa 2.000 Euro, die dem „Stups Kinderzentrum“ in Krefeld zugutekommen werden.