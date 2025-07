Sommerfest Dance Passion

Am Sonntag, 29. Juni 2025, fand das erste Sommerfest des Tanzsportvereins Dance Passion am DLRG-Vereinsheim statt. Bei strahlendem Sonnenschein hatten über 170 angemeldete Mitglieder, von Groß bis Klein, riesigen Spaß. Bei den heißen Temperaturen endete dieser natürlich in einer großen Wasserschlacht.

Die Idee entstand nach einer großartigen gesammelten Spende beim Day of Passion im Februar 2025. Diese wurde in kühle Getränke, Würstchen und Spiele investiert und so an die Mitglieder zurückgegeben.

Alle erhielten eine Laufkarte, mit der sie zehn Aufgaben erfüllen mussten, um an den begehrten Stempel zu gelangen. Der Spaß war vorprogrammiert.

Ein großer Dank geht an die Sponsoren der Dance-Passion-Schlüsselbänder, welche jedes Mitglied mit der Laufkarte erhielt. Ebenfalls bedanken möchte sich der Vorstand beim Kioskbetrieb Schulz und der DLRG für die großartige Mitarbeit: „Wenn nicht Hand in Hand gearbeitet wird, ist sowas nicht möglich.“

Glücklich, zufrieden und mit nassen Haaren endete ein tolles Sommerfest des Tanzsportvereins Dance Passion Kevelaer e.V.