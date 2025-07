Sommerferien in Kevelaer

Zum Start der Sommerferien lädt das Kevelaer Marketing dazu ein, die vielfältigen Freizeitangebote der Region bewusst zu entdecken.

„Kevelaer hält in den Ferien zahlreiche Angebote für Familien, Aktivurlauber und Erholungssuchende bereit – so wird der Sommer vor der eigenen Haustür zum echten Erlebnis“, freut sich Andrea Kirk, Bereichsleiterin Tourismus.

Urlaub vor der Haustür – Natur, Kultur und Freizeit

Ein beliebter Ferienklassiker ist das „KoBü-Flimmern“, das während der NRW-Sommer-Schulferien jeden Mittwoch um 10.30 Uhr im Konzert- und Bühnenhaus stattfindet. Wöchentlich wird ein neuer Familienfilm gezeigt – begleitet von Popcorn, Snacks, Getränken und einer kleinen Wundertüte. Karten sind online über den Ticketshop sowie an der Kultur-Kasse im Bühnenhaus und in der Tourist-Information im Solegarten St. Jakob erhältlich.

Ein besonderes Sommerferien-Highlight für junge Entdecker bietet das Niederrheinische Museum in Kevelaer: Vom 17. Juli bis zum 21. August 2025 finden dort immer donnerstags von 9 bis 11 Uhr kreative Ferienworkshops für Kinder ab sechs Jahren statt. In kleinen Gruppen können die Teilnehmenden verschiedene Techniken ausprobieren und spannende Themen künstlerisch umsetzen.

Für Familien besonders empfehlenswert sind die liebevoll zusammengestellten Spielplatzrouten in den Kevelaerer Ortsteilen. Diese verbinden verschiedene Spielplätze und laden zu aktiven Erkundungstouren ein – perfekt, um Kinder in Bewegung zu bringen und dabei die Umgebung neu zu entdecken.

Weitere beliebte Ziele für gemeinsame Freizeit sind die Minigolfanlagen in Twisteden und Winnekendonk. Ob Freizeitspiel oder sportlicher Wettbewerb: Hier kommen Groß und Klein gleichermaßen auf ihre Kosten.

Das beliebte Stadtspiel „Der Geist und das Mädchen“ ist mit Beginn der Sommerferien nun auch als Printversion erhältlich – exklusiv in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob. Ohne Smartphone oder App können die Spieler verschiedene Routen durch die Innenstadt erleben und dabei spielerisch mehr über die Geschichte, Kunst und Kultur Kevelaers erfahren. Am Ende der Tour wartet in der Tourist Information eine kleine Überraschung auf alle Teilnehmenden.

Familienfreundliche Ausflugsziele

Natur erleben, paddeln, entspannen – eine Tour auf der Niers bietet genau das. Ob im Kanu, Schlauch- oder Paddelboot: Die flexiblen Strecken eignen sich auch für Einsteiger. Informationen und Buchung sind unter www.freizeit-schwarz.com abrufbar.

Für Sonnenhungrige bietet das Kevelaerer Freibad die perfekte Abkühlung: Ein großes Schwimmbecken, Kinderbereich, Liegewiese und Beachvolleyballfeld laden zum Planschen, Spielen und Entspannen ein – nur wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Am 10. August 2025 findet hier als besonderes Highlight die „Sommer-Pool-Party“ von 13 bis 18 Uhr statt.

Wer den Tag als Familienausflug gestalten möchte, sollte einen Abstecher ins nahegelegene „Irrland“ einplanen. Der Allwetter-Freizeitpark für Familien mit Kindern bis 12 Jahre im Ortsteil Twisteden begeistert mit Wasserlandschaften, Spiel- und Kletterattraktionen auf mehreren Hektar – ein Riesenspaß für die ganze Familie.

Roller, Skater und Alpakas

Ein besonderes Highlight für Entdeckungslustige: der „RollerSpaß Niederrhein“. Mit kultigen Motorrollern geht es auf malerischen Routen durch die Region – ein ungewöhnliches Freizeiterlebnis für Jung und Alt. Die Touren sind auch für Einsteiger geeignet. Unter www.rollerspass.de gibt es weitere Informationen.

Für urbane Sportfans bietet der Skatepark nahe dem Solegarten St. Jakob perfekte Bedingungen: Rampen, Rails und Obstacles machen ihn zum Treffpunkt für Skater, Scooterfahrer und BMX-Fans.

Wer lieber die Ruhe sucht, wird auf der Alpaka-Farm in Achterhoek, zwischen Winnekendonk und Sonsbeck, fündig. Bei geführten Wanderungen oder einem entspannten Picknick können die Besucher die freundlichen Tiere hautnah erleben. Über www.silvereditionalpakas.de erhalten Interessierte weitere Infos.

Veranstaltungshighlights in den Sommerferien 2025

Auch in diesem Jahr bietet Kevelaer während der Sommerzeit zahlreiche Veranstaltungen zum Mitmachen, Genießen und Staunen – für Familien, Kulturfreunde und Aktive.

„So klingt der Solegarten“ – 26. Juli ab 18 Uhr

Ein musikalischer Sommerabend im Solegarten St. Jakob: Live-Musik, gemütliche Atmosphäre und kulinarische Angebote – der Gradierwerk-Bereich wird zur stimmungsvollen Open-Air-Bühne.

„Von Brunnen zu Brunnen“ Familienführung am 31. Juli um 14 Uhr

Eine familienfreundliche Stadtführung, bei der die Teilnehmenden spielerisch Kevelaers Brunnen entdecken. Geschichten, Wasser und kleine Überraschungen inklusive – ideal für neugierige Kinder und interessierte Eltern.

Stadtfest Kevelaer – 2. August ab 11 Uhr

Die Innenstadt wird zur bunten Festmeile mit Musik, Aktionen, Marktständen und Unterhaltung für die ganze Familie.

„Atempause“ im Solegarten St. Jakob – 4. bis 22. August

Drei Wochen lang lädt das abwechslungsreiche Bewegungs- und Entspannungsprogramm unter freiem Himmel ein.

„Open-Air-Kino“ – 22. August ab 21 Uhr

Filmfans genießen einen besonderen Kinoabend unter freiem Himmel im Solegarten – mit Leinwand, Picknickdecke und Lieblingsfilm.

„K-Vibez“ – 23. August ab 10 Uhr

Beim Street-Event am Kevelaerer Skatepark gibt’s wieder viel zu entdecken: Skate-Contest, Graffiti-Künstler und zum Abschluss eine Party zum Mitfeiern und Tanzen.

„Unsere Ferienangebote zeigen, wie vielfältig und familienfreundlich Kevelaer ist“, fasst Andrea Kirk zusammen. „Wir freuen uns, Gäste aus der Region und darüber hinaus in unserer Stadt begrüßen zu dürfen.“

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und Angeboten sind auf der Website www.kevelaer-marketing.de zu finden.