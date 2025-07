Sommerferien im Museum

Jeden Donnerstag in den Sommerferien (17. Juli bis 21. August) finden im Niederrheinischen Museum in Kevelaer die Ferienworkshops für Schulkinder ab 6 Jahren und für Kindergartenkinder in Erwachsenenbegleitung statt.

Dabei stehen den Ferienkindern die buntesten Materialien und immer neue fröhliche Ideen rund ums Malen, Basteln und Kreativsein zur Verfügung. Die zweistündigen Workshops beginnen jeweils um 9 Uhr und kosten 8 Euro pro Kind.

Anmeldungen nimmt das Museumsteam gerne entgegen unter 02832 95 41 20 oder unter info@niederrheinisches-museum-kevelaer.de.

Anmeldeschluss ist jeweils am vorherigen Dienstagvormittag.