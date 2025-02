Sommercamp in Kervenheim

Zum vierten Mal öffnet das von der „Deutschen Pfadfinderschaft e.V.“, einem öffentlich anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, veranstaltete Sommercamp „CASTRA NOVA“ in diesem Jahr seine Tore auf dem Zeltplatz in Kevelaer-Kervenheim.

In den ersten vier Wochen der Sommerferien, vom 13. Juli bis zum 9. August 2025, haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, an diesem aufregenden Erlebnis teilzunehmen.

Die Dauer des Aufenthalts kann zwischen 7 und 28 Tagen variieren, und das Beste daran: Jeder zwischen acht und sechzehn Jahren kann teilnehmen, unabhängig von Wohnort oder Mitgliedschaft bei den Pfadfindern.

Das engagierte Team der Pfadfinder hat ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das keine Wünsche offenlässt. Von Lagerfeuerabenden mit Stockbrot und Gitarrenmusik über spannende Großgruppenspiele bis hin zu kreativen Workshops wie Zumba und Werken – hier ist für jeden etwas dabei.

Auch Abenteuer wie Fahrrad- und Schlauchboottouren, eine Lagerdisco, ein Gruselmarsch und Nachtwanderungen stehen auf dem Programm.

Rückzugsort

Der Zeltplatz, idyllisch gelegen inmitten von Feldern, Wiesen und neben einem kleinen Bach, bietet den perfekten Rückzugsort von der hektischen Welt.

Hier haben die Kinder die Möglichkeit, sich selbst neu zu entdecken und ihre Individualität auszuleben.

„Jeder wird ernst genommen, und jeder kann sich ausprobieren, ohne Angst vor Misserfolg oder Blamage haben zu müssen“, betont das Camp-Team.

Die Übernachtung erfolgt in Zelten, die Platz für 4 bis 5 Personen bieten, sodass genügend Raum für persönliche Gestaltung bleibt.

Das Camp sucht zudem noch nach engagierten Mitarbeitern. Wer Interesse an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hat und mindestens 16 Jahre alt ist, kann sich gerne melden. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, von der Betreuung der Kinder über das Kochen in der Feldküche bis hin zur Mitorganisation des Camps. Am Ende des Camps besteht die Möglichkeit, eine Praktikumsbescheinigung über die geleistete Arbeit zu erhalten.

Anmeldungen und weitere Informationen sind bei Michael Krenn erhältlich. Interessierte können ihn unter der Telefonnummer 0171-8362424 kontaktieren oder die Website www.ferienfuerkinder.de besuchen. Auch eine E-Mail an camp@ferienfuerkinder.de ist möglich.