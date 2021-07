Sommeratelier im Museum Kevelaer

Zu Beginn der Sommerferien startet im Niederrheinischen Museum in Kevelaer das Sommeratelier. Jeden Mittwoch und Donnerstag um 10 Uhr können sich Kreativfans jeglichen Alters in verschiedenen Workshops zu den unterschiedlichsten Themen künstlerisch austoben.

Mittwoch, 14. Juli | Donnerstag, 15. Juli 2021 | 10.00 – 12.30 Uhr

Haus- und Hofmaler: Ü12-Workshop

Der Begriff Haus- und Hofmaler soll in diesem Workshop für die großen „Kinder“ ganz wörtlich genommen werden, denn ihre Motive suchen sich die Teilnehmenden rund ums Museum, wo erste spontane Skizzen im Freien entstehen. Diese werden sodann in den knallbunten Farben und dynamischen Formen des Expressionismus auf ein größeres Format übertragen. Dabei kann neben Aquarell- und Acrylfarben auch mit der Rohrfeder experimentiert werden.

Mit Anmeldung | ab 12 Jahren | 8,50 Euro pro Person

Mittwoch, 21. Juli | Donnerstag, 22. Juli 2021 | 10.00 – 12.30 Uhr

Me, Myself and I

In der Museumspassage gibt es viel Licht und vor allem viel Platz: Warum also nicht auch mal mit einem Kunstwerk groß hinaus? So sollen in diesem Atelier aus den eigenen Körperkonturen lebensgroße Selbstportraits entstehen, die mit den fantasievollsten Mustern und Ornamenten ausgefüllt werden.

Mit Anmeldung | für Kinder und Erwachsene | Kinder unter 6 Jahren nur in Begleitung | 8,50 Euro pro Person

Mittwoch, 28. Juli | Donnerstag, 29. Juli 2021 | 10.00 – 12.30 Uhr

Strandhasen und Sommerenten: Mini-Workshop U7

Inspiriert von der Spielzeugsammlung des Hauses gibt es in diesem Atelier speziell für die kleinen Künstler*innen niedliche Holztiere zum Bemalen. Dabei müssen sich die Mini-Profis gar nicht unbedingt an die Natur halten, sondern können ihren Lieblingsfarben und der Fantasie freien Lauf lassen: Je bunter desto wundervoller.

Mit Anmeldung | bis 7 Jahre | Kinder unter 6 Jahren nur in Begleitung | 7,50 Euro pro Person

Mittwoch, 4. August | Donnerstag, 5. August 2021 | 10.00 – 13.00 Uhr

Abenteuer Farbendruck: Plakate erfinden und selber drucken

Inspiriert durch die Filmplakate in der Sonderausstellung erfinden Kinder und Erwachsene ein eigenes Plakat, das sie sodann in eine Linolplatte schnitzen, um es anschließend beliebig oft selbst zu drucken. Dabei können die Teilnehmenden mit den unterschiedlichsten Farben und deren Kombinationen in Schrift und Bild experimentieren und erleben mit jedem neuen Druck eine weitere Überraschung. So wird jeder Abzug zu einem Unikat.

Mit Anmeldung | für Kinder und Erwachsene | Kinder unter 8 Jahren nur in Begleitung | 10,00 Euro pro Person

Mittwoch, 11. August | Donnerstag, 12. August 2021 | 10.00 – 12.30 Uhr

Figuren und Skulpturen: Plastisches Gestalten mit Modelliermasse

Ob Figuren oder Objekte, ob Plastik, Skulptur oder Relief – in diesem Workshop wird die Arbeit des / der modernen Bildhauer*in mit den eigenen Händen nachempfunden. Die praktische Modelliermasse ist dabei ganz leicht zu handhaben und lässt sich immer neu formen. Spaß und Fantasie sollen hier keine Grenzen gesetzt sein, wenn es darum geht, etwas Neues eigenhändig zu erschaffen.

Mit Anmeldung | für Kinder und Erwachsene | Kinder unter 6 Jahren nur in Begleitung | 10,00 Euro pro Person

Verbindliche Anmeldungen nimmt das Museumsteam gerne bis zwei Tage vor der jeweiligen Veranstaltung telefonisch unter Tel. 02832-954120, per E-Mail an info@niederrheinisches-museum-kevelaer.de oder direkt an der Museumskasse entgegen.

Neben den üblichen Hygiene- und Schutzmaßnahmen bleibt das Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske während des Workshops verpflichtend. Ebenso ist ein negatives Corona-Testergebnis (nicht älter als 48 Stunden) oder eine Bescheinigung über eine vollständige Impfung bzw. Genesung Voraussetzung für die Teilnahme.