Mit einem erweiterten Konzept will Dennis van den Berg nun durchstarten Sommer, Sonne, Binnenheide: Urlaubsfeeling im Landcafé

Ein Prosit auf das neue Angebot in der Binnenheide. Foto: AF

Palmen, Cocktails, Kaltgetränke – ein bisschen hat es etwas von „Mallorca-Feeling“, gesteht „Binnenheide“-Gastronom Dennis van den Berg, als er auf seine neu gestaltete Fläche am Kinderspielplatz des Landcafés schaut. Die Botschaft sei: „Sommer, Sonne, Binnenheide.“ Auch für ihn begann vergangene Woche wieder die Außengastronomie mit Schirmen und Heizstrahlern wie in Österreich. „Fünf bis zehn Leute kamen pro Tag. Es läuft langsam und schleppend an“, hofft er jetzt auf besseres Wetter.

„Für uns war die Coronazeit eine positive Zeit, in der wir gesagt haben: Stillstand ist Rückschritt“, erzählt der kreative Cafébetreiber. „Wir haben überlegt: wie können wir mehr Plätze generieren, weil ja die Hälfte der Plätze draußen wegfällt?“ Und es gebe Gäste, die schon seit Jahren den Wunsch geäußert hatten, „jetzt noch mal ein Stück Kuchen in der Liege, in der Sonne und dann ein Cocktail dabei. Das wäre doch das, was hier noch fehlt.“

Daraus entstand die Idee, etwas völlig Neuartiges im Bereich des Kinderspielplatzes zu machen. „Wir haben ihn vergrößert, komplett renoviert mit fünf Palmeninseln und haben dort Liegewiesen und Stühle mit Palmen platziert.“ Insgesamt stehen nun knapp 40 neue Außenplätze zur Verfügung, „sodass wir durch die Frischluft-Terrasse viel besser auch die Möglichkeit haben, das zu …