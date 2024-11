Solidaritätsaktion: Eine Million Sterne

Unter dem Motto „Eine Million Sterne“ werden in ganz Deutschland öffentliche Plätze für eine gerechtere Welt zum Leuchten gebracht.

In Kevelaer und Geldern wird am Samstag, 16. November, zeitgleich aus vielen hundert Kerzen ein großer Stern nachgebildet. Damit richten Caritas und die Kirchengemeinden den Blick auf Menschen am Rande der Gesellschaft und rufen auf zur Solidarität.

Beide Veranstaltungen werden um 16.30 Uhr offiziell mit dem Anzünden der ersten Kerze eröffnet.

In Kevelaer schließt sich ein kurzer Impuls an, in Geldern ein Familiengottesdienst, der vom Kinderchor mitgestaltet wird und unter dem Leitwort „Füreinander“ steht.

Danach ist jeder eingeladen, bei Heißgetränken und einem Snack die besondere Atmosphäre auf sich wirken zu lassen und miteinander in Begegnung sowie Austausch zu kommen.

Vor dem Gottesdienst können Kerzen gegen eine Spende gekauft werden. Der Erlös kommt Hilfsprojekten von Caritas international bzw. dem Gelderner „Hilfsfonds für Menschen in Not“ zugute.

Zu allen Fragen rund um die Aktion stehen als Ansprechpersonen für Kevelaer Gudrun Blumenkemper unter 02832 50342-10 und für Geldern Friedhelm Appel 0170 1821526 gerne zur Verfügung.

In Kevelaer findet die Kerzenentzündung und der anschließende Impuls im Forum Pax Christi statt. In Geldern findet die Kerzenentzündung und der anschließende Familiengottesdienst in der St. Maria Magdalena-Kirche statt.