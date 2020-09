Solegarten St. Jakob in Kamp-Lintfort vorgestellt

Das Team der Abteilung „Tourismus & Kultur“ der Wallfahrtsstadt Kevelaer hat sich auf der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort eine Woche lang am Stand von Niederrhein Tourismus präsentiert und sich den Fragen der zahlreichen Interessierten gestellt. Erfreut konnten die Mitarbeiterinnen feststellen, wie groß das Interesse am Thema „Gesund an Leib und Seele“ ist.

„Es hat viel Spaß gemacht“, sagt die Gästeführerin Margret Meurs, die als „Mechel Schrouse“ für Aufmerksamkeit sorgte. Und auch Gästeführerin Susann Pechhold freute sich, viele Inhalte aus der neuen Themenführung „Solegarten St. Jakob“ präsentieren zu dürfen. Coronabedingt fiel die geplante große Eröffnungsfeier des Solegartens aus. Das war ein Grund mehr für die Tourismusfachleute aus Kevelaer, sich auf den Weg zu machen, um den Gästen das neue Highlight der Stadt vorzustellen.

Positive Resonanz

Viele neugierige Blicke zog das Mini-Gradierwerk des Kevelaerer Restaurants „Cumsalis“ auf sich, viele interessante Gespräche folgten. Zudem lockten Boule-Spiele, Barfußpfad und ein Gewinnspiel die Gäste an den Stand. „Wir sind überwältigt von der positiven Resonanz, spiegelt sie doch die Bedürfnisse gerade in der heutigen Zeit wieder“, freut sich Verena Rohde, Leiterin der Abteilung „Tourismus & Kultur“ – Bedürfnisse nach Entschleunigung, nach Ruhe und einer gewissen Portion Freiheit, aber auch Wissbegierde rund um das Thema Gesundheit. Und gerade diese steht in Kevelaer im Vordergrund – am Kapellenplatz mit seinen historischen Wallfahrtsstätten wie auch im Solegarten St. Jakob mit seinen neuesten Einrichtungen wie Gradierwerk, Kneipp-Anlagen, Boule-Bahnen, Bibelgarten und Informationsgebäude.

„Wer nun interessiert ist, einige Stunden oder gar Tage in unserer schönen Wallfahrtsstadt Kevelaer zu verbringen, meldet sich ganz einfach in der Abteilung ‚Tourismus & Kultur‘“, sagt Rohde weiter. Auf Wunsch erstellen die Mitarbeiterinnen individuelle Touren- und Programmvorschläge und senden Prospektmaterial zu. Von der Stadtführung über den Kirchen- und Museumsbesuch bis hin zur Restaurant- oder Hotelbuchung – das Team berät Interessierte zum Aufenthalt.