Solegarten St. Jakob als Startpunkt

Der „2. Raderlebnistag Niederrhein“ findet am Sonntag, 6. Juli 2025, von 10 bis 17 Uhr statt. Als eines der bedeutendsten Radfahrevents in der Region, vorher bekannt als „Niederrheinischer Radwandertag“, bietet dieser Tag eine einzigartige Gelegenheit, die vielfältige Radlandschaft des Niederrheins zu erkunden. Organisiert durch „Niederrhein Tourismus“ nehmen insgesamt 56 Kommunen vom Niederrhein und aus den Niederlanden teil, um Radel-Fans – egal ob Anfänger oder Profi – willkommen zu heißen.

Auch das Kevelaer Marketing ist in diesem Jahr wieder mit abwechslungsreichen Routen dabei. Der Start- und Zielpunkt befindet sich wie in den Vorjahren im Solegarten St. Jakob. Von dort aus können fünf verschiedene Strecken zwischen 35 und 71 Kilometern gewählt werden, um die Region per Rad zu entdecken. Die Routen sind wie gewohnt in digitaler und gedruckter Form erhältlich.

Aktivität vs. Entspannung

Für eine kleine Pause während der Tour bietet die Restaurant-Terrasse des „Vengas“ die Möglichkeit, sich zu stärken und einen wunderbaren Blick auf das muschelförmige Gradierwerk zu genießen. Wer sich erholen möchte, kann im Inhalatorium die wohltuende Sole inhalieren oder auf einer der Liegen am Gradierwerk entspannen.

Gerade wenn die Temperaturen steigen, bietet das Innere des Gradierwerks eine angenehme Kühle. Am Glücksrad vor der Tourist Information im Solegarten St. Jakob ist die Gewinnchance groß, hier warten zahlreiche kleine und große Direktpreise. Darunter Theaterkarten, Freikarten für das Inhalatorium, KevelaerCards und weitere Überraschungen.

Die Teilnehmenden am „Raderlebnistag Niederrhein“ haben außerdem die Chance, am Online-Gewinnspiel von „Niederrhein Tourismus“ teilzunehmen. Zu gewinnen sind attraktive Preise vom Fahrrad bis zum Hotel-Wertgutschein. Die Registrierung für das Gewinnspiel ist seit dem 23. Juni 2025 online und natürlich am Raderlebnistag selbst direkt an allen Startpunkten möglich.

Kunst und Kultur erleben

Die Tourist Information im Solegarten St. Jakob verwandelt sich 2025 abermals in einen gläsernen Kunstpavillon. Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr präsentiert der „Bundesverband Bildender Künstler und Künstlerinnen“ (BKK) in Kooperation mit dem Kevelaer Marketing erneut eine temporäre Ausstellung.

Unter dem Motto „KUNST.NATÜRLICH“ werden vom 18. Juni bis zum 13. Juli 2025 Bilder und Kunstwerke der Weseler Künstlerin Christina Stavrou ausgestellt, die sich mit dem vielseitigen Themenbereich Natur und Umwelt auseinandergesetzt hat. Perfekt für die Etappenpause, die kostenlose Ausstellung zu entdecken und sich inspirieren zu lassen.

„Der Raderlebnistag bietet erneut eine großartige Gelegenheit, die Schönheit des Niederrheins auf dem Fahrrad zu erleben und gleichzeitig schöne Städte und Orte kennenzulernen“, erklärt Andrea Kirk, Bereichsleitung Tourismus beim Kevelaer Marketing. „An allen Start- und Zielorten warten Informationsstände, Aktionen oder auch gastronomische Angebote auf die Radler“, freuen sich Lisa Marie Schwedmann und Moira-Lou Kröll vom Tourismus-Team vom Kevelaer Marketing.

Um 16 Uhr findet am Gradierwerk außerdem die Siegerehrung zum diesjährigen „STADTRADELN“ mit Bürgermeister Dr. Pichler und Mobilitätsmanager Heinz-Theo Angenvoort statt. Dieser wird auch ganztägig vor Ort Wissenswertes zu den verschiedenen Radwegenetzen geben.

Unterstützt wird das Angebot außerdem durch den Umweltbeauftragten Sébastien Belleil. Dieser wird wertvolle Informationen zum Thema Hitzeschutz geben.

Natur- und Radfahrbegeisterte sollten sich also den Tag unbedingt fest im Kalender eintragen. Nach dem Frühstück geht’s dann rauf aufs Rad, um einen wunderbaren Tag an der frischen Luft zu genießen.

Ob als Familien, im Freundeskreis oder allein – es findet sich für alle die passende Strecke.