Softwarefehler führt zu Einschränkungen im Busbetrieb

Softwarefehler auf einem Teil der Bordrechner führen aktuell bei Bussen von NIAG und LOOK zu eingeschränkten Anzeigen. Bei den betroffenen Fahrzeugen werden weder Ziele noch die Linie angezeigt und der Fahrscheinverkauf funktioniert hier ebenso wenig wie die Kommunikation der Fahrerinnen und Fahrer mit der Leitstelle. Das meldete die NIAG am Freitagmorgen um 7.35 Uhr.



Zudem übertragen die Systeme in den Fahrzeugen keine Echtzeitdaten, so dass Verspätungen und Ausfälle nicht in das zentrale Informationssystem gemeldet werden und auch nicht über Apps oder den Fahrplaner auf der Website abgerufen werden können.

Die NIAG hat noch in der Nacht ein Sonderteam aus IT-Spezialisten und Experten des Betriebs zusammengestellt, um die Fehleranalyse zusammen mit den Anbietern der betroffenen Software schnellstmöglich durchzuführen.

NIAG und LOOK bitten ihre Fahrgäste um Entschuldigung und um Verständnis.