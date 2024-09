Softwarefehler bei der NIAG behoben

Der Busbetrieb bei NIAG und LOOK läuft wieder weitgehend regulär und reibungslos. Das meldet die NIAD am Sonntagmittag. Fast alle Busse wurden inzwischen mit einer aktualisierten Software ausgestattet, nachdem ein Softwarefehler auf den Bordrechnern bei weit über 100 der 350 für NIAG und LOOK fahrenden Busse seit Donnerstagabend zu Einschränkungen im Busbetrieb geführt hatte.

Betroffen waren die eigenen Busse von NIAG und LOOK genauso wie die angemieteten Fahrzeugen von Partnerunternehmen. Bei diesen Fahrzeugen wurden weder Ziele noch die Linie angezeigt und der Fahrscheinverkauf funktionierte hier ebenso wenig wie die Kommunikation der Fahrerinnen und Fahrer mit der Leitstelle. Zudem übertrugen die Systeme in den Fahrzeugen keine Echtzeitdaten, so dass Verspätungen und Ausfälle nicht in das zentrale Informationssystem gemeldet wurden und deshalb auch nicht über Apps oder den Fahrplaner auf der Website abgerufen werden konnten.

Die NIAG hatte noch in der Nacht zum Freitag ein Sonderteam aus IT-Spezialisten und Experten des Betriebs zusammengestellt, um die Fehleranalyse zusammen mit dem Anbieter der betroffenen Software schnellstmöglich durchzuführen. Nachdem von dem verantwortlichen Softwareunternehmen ein Update zur Verfügung gestellt worden war, musste dieses in jedem Bus gesondert auf dem Bordrechner aufgespielt werden – ein Vorgang, der jeweils rund 20 Minuten dauerte. Für eine niedrige zweistellige Zahl von Fahrzeugen bei Partnerunternehmen steht diese Arbeit noch am Montag an.

Eine zentrale Übertragung der neuen Daten, wie sonst üblich, war technisch nicht möglich. Weil deshalb das Sonderteam und extern hinzugezogene Dienstleister zu den fünf Busdepots in Geldern, Goch, Kleve, Moers und Wesel fahren mussten, konnten die Arbeiten erst im Laufe des Sonntags weitgehend abgeschlossen werden.

NIAG und LOOK dankten ihren Fahrgästen am Sonntag noch einmal für ihr Verständnis und für ihre Geduld. Der NIAG-Vorstand dankte dazu allen Fahrerinnen und Fahrern sowie dem Sonderteam für den außergewöhnlichen und unermüdlichen Einsatz.