Zum ersten Mal luden acht Coaches in Kevelaer ein So war das „ Coaching Café “

/ von Lisa Schweren

Kreidezeichnungen führten zum Café. Foto: LS

„Coaching“ ist eher ein neumodischer Begriff, mit dem viele Menschen nicht besonders viel anfangen können. Das wollte Christina Schaller ändern und rief mit sieben anderen Coaches das „Coaching Café“ ins Leben.

Am vergangenen Sonntag feierte das Café nun nach langer, intensiver Vorbereitung endlich Premiere. Um 12 Uhr öffneten sich die Türen der „Lebensart“ in Kevelaer, um die Gäste willkommen zu heißen. Und man fühlte sich auch gleich willkommen. Direkt an der Tür wurde man herzlich begrüßt und kurz eingeführt.

Direkt im Flur wartete ein Büfett aus Brot und Kuchen, beides von der Bäckerei Vloet zur Verfügung gestellt. Auch Kaffee und Tee gab es für die Gäste. So konnte man ganz gemütlich erst einmal ankommen. Neben Gesprächen mit den Coaches gab es Verschiedenes zu entdecken. Ob Literatur in der gemütlichen Bücherecke oder Informationen auf Postern. Auch gab es Fragen und Werte, zu denen man sich Gedanken machen und ins Gespräch kommen konnte.

Die Workshops fanden in einem separaten Raum statt. Dort erfuhren die Besucherinnen und Besucher nicht nur mehr über sich, ihren Körper und ihr Unterbewusstsein, sondern konnten auch gleich mit praktischen Übungen das Gelernte umsetzen. Zum Beispiel mit Ate…